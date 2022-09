Deux-cent-soixante-quatre (264) personnes, en majorité des adolescents, ont été noyées, notamment au niveau des plages interdites et des plans d'eau, depuis le début de la saison estivale 2022, indique jeudi un communiqué de la Protection civile. Selon les services de la PC, il a été enregistré entre le 16 juin et le 15 septembre en cours «182 cas de noyade, dont 103 au niveau des plages interdites, contre 79 cas de décès au niveau des plages surveillées dont 26 en dehors des horaires de surveillance», précisant que l'âge des décédés varie entre 10 et 23 ans. Il a été enregistré également au niveau des différents plans d'eau «82 noyés en majorité des adolescents dans les retenues collinaires (30), les mares d'eau (24), les barrages (11), les bassins et piscines (08), les oueds (06) et les lacs (03)». Par ailleurs, les éléments de la PC ont enregistré, dans le cadre du dispositif de surveillance des plages et des baignades, au niveau des 427 plages surveillées «88 207 interventions qui ont permis de sauver d'une noyade certaine 60 961 personnes et prodigué des soins de première intervention à 21 575 personnes, pour différents types de blessures au niveau des postes de secours des plages, ainsi que l'évacuation de 4 442 blessés vers les structures sanitaires».En ce qui concerne les victimes en difficulté à bord de leurs embarcations, les secours de la PC ont enregistré le sauvetage de 370 victimes, précise le communiqué.