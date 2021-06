Les éléments de la brigade de recherche, près le groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran, viennent de saisir une quantité de 26 quintaux de câbles de cuivre, dissimulés dans l'habitation d'un individu résidant dans un village rattaché à la commune d'El Braya. Un tel fait n'est pas le premier en son genre. Ce phénomène continue de prendre des ascensions fulgurantes, allant jusqu'à porter atteinte aux installations publiques et à l'économie nationale. Il revient après une accalmie qui aura peu duré. Au mois de mars, les services policiers ont arrêté une personne impliquée dans le vol d'une quantité de 12 quintaux de câbles en cuivre et de fibre optique. Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment celles liées à l'atteinte à l'économie nationale. Elle a été lancée suite aux informations faisant état des agissements, ainsi que des mouvements suspects d'une personne, au niveau du territoire de compétence. «Celui-ci investit dans l'interdit en se spécialisant dans le vol et le stockage des câbles en cuivre et de fibres optiques», a-t-on indiqué, expliquant avoir mis, par les policiers, sous surveillance, le mis en cause, avant de parachever cette mission par son arrestation, suivie de la saisie de l'importante quantité de cuivre et des câbles de fibre optique, volée». Le procureur de la République du tribunal de Fellaoucen, ex- cité Djamel, n'a pas tardé à donner son aval pour lancer l'opération, en délivrant le mandat de perquisition permettant aux policiers de passer au peigne fin le domicile du mis en cause. Stupéfiante a été la découverte, lorsque les policiers sont tombés nez à nez avec une quantité de 12 quintaux de câbles en cuivre et de fibre optique, des tuyaux en cuivre, une somme de 513.000 dinars, constituant les revenus de la commercialisation.