Alors que le délai de l'étude des dossiers de candidature aux prochaines législatives du 12 juin a expiré, des sources proches de l'Anie d'Oran affirment que «jusque-là 26 listes ont été passées au peigne fin», ajoutant que «celles-ci (lesdites listes) ont été acceptées étant donné qu'elles sont conformes aux critères requis par la réglementation. Le verdict final n'étant pas encore rendu, une dizaine de listes est en attente de la décision de l'Anie. Jusque-là, pas moins de 520 candidats sont éligibles pour les joutes du 12 juin. Plusieurs de ces derniers, investis dans les réseaux sociaux, se sont lancés dans la précampagne, s'engageant «à révolutionner» l'hémicycle Zighout Youcef et ses pratiques tout en prenant en compte les doléances des populations locales. Tous les moyens, menant vers Alger, sont exploités par plusieurs candidats, à commencer par la mise en place des groupes de travail devant assumer la campagne de proximité, celle-ci constitue l'axe central de plusieurs postulants en lice. Contrairement aux joutes précédentes, des candidats se serrent les coudes pour éviter de tomber sur le bec, en s'engageant à renforcer leur présence sur le terrain, question d'être connus par...l'électorat! Nombre de ces postulants sont constitués de journalistes, notamment d'arabophones, parmi lesquels plusieurs d'entre eux comptent sur leurs relais locaux constitués essentiellement de plusieurs dizaines de familles en quête de logements, d'autres dans le chômage, ces derniers ont été «servis» par ces hommes des médiats, croyant au retour de l'ascenseur, ont, des années durant, servi d'intermédiaires en couvrant leurs événements, fâcheux ou agréables en exerçant leur profession. Le nombre plus ou moins élevé des listes indépendantes en lice pour le scrutin du 12 juin, constituant une tendance inédite de cette consultation populaire, est en passe de déterminer la composante et les contours de la prochaine Assemblée populaire nationale (APN), traditionnellement dominée par les partis politiques. Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi a, lors d'un point de presse tenu dimanche soir à l'issue d'une rencontre avec des leaders de 18 partis politiques, fait état de 837 listes indépendantes et de 646 listes de partis politiques, sur l'ensemble des 1483 listes qui ont été acceptées sans réserve pour prendre part aux élections législatives prévues le 12 juin prochain. Ces nouvelles données marquent ainsi un nouveau tournant dans la vie politique nationale où les partis politiques étaient, quasiment les seuls acteurs potentiels. Le nombre élevé des listes indépendantes dans la course pour les législatives du 12 juin qui ont été validées par l'Anie, aux dépens des listes présentées par les partis politiques, renverse la tendance partisane, un changement d'ailleurs conforté par un nouveau phénomène consistant en le recours par nombre de formations politiques traditionnelles à des candidats non militants pour figurer sur leurs listes. Le Mouvement El-Bina fait partie des partis politiques ayant opté pour cette stratégie, dont le premier responsable, Abdelkader Bengrina, avait déclaré que plus de 65% des candidats sur les listes du Mouvement pour les prochaines élections législatives, ne sont pas des militants de son parti. Abderrazak Makri, président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), a lui aussi, fait état de la participation de son parti avec 584 candidats, dont 330 non-militants. Même approche pour le président du Parti du renouveau et du développement (PRD), Taibi Assyr, qui estime que l'ouverture de la voie à des candidats non militants constitue «un plus et un appui pour les rangs de ses militants». Cette nouvelle tendance est expliquée par des analystes politiques par le fait que les partis politiques traditionnels ne sont plus «crédibles» aux yeux de l'électeur, et sont surtout synonyme de «faillite politique». L'Anie a réceptionné 4900 listes ayant exprimé leur intention de prendre part aux législatives du 12 juin prochain et ayant retiré les formulaires de candidature. Ses services ont enregistré 2490 listes ayant déposé les formulaires de candidature, dont 1237 présentées au titre d'un parti politique et 1253 listes indépendantes. Un total de 1483 listes ont été acceptées sans réserve, dont 646 listes présentées au titre d'un parti politique et 837 listes indépendantes.