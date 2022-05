«Renforcer l'apprentissage de la langue anglaise en Algérie est l'un de mes principaux objectifs». C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, lors de la cérémonie de remise des diplômes aux 26 enseignants qui viennent de terminer leur formation en ce sens. Cette formation, souligne un communiqué de l'ambassade des USA, entre dans le cadre «d'un programme de formation parrainé par les États-Unis qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement de l'anglais dans les domaines de l'éducation, de la technologie et de la coopération scientifique dans les 107 universités algériennes». Pour une «raison simple», précise la même source «l'anglais offre des perspectives». Peu importe le domaine que l'on décide de suivre « la science, la technologie, les affaires, le journalisme, la recherche et même la diplomatie», estime- t-on «une solide maîtrise de la langue anglaise est aujourd'hui essentielle pour le succès». Le même communiqué précise que «la formation fait partie d'un accord entre l'ambassade des États-Unis et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour un montant de 475 000 dollars». Etalé, a-t-on soutenu, «sur une durée de trois ans», cet accord, fait remarquer l'ambassade des USA, «transformera l'apprentissage de l'anglais dans les universités algériennes et garantira à terme à tous les diplômés, professeurs, et chercheurs algériens d'acquérir les compétences nécessaires en anglais pour réussir». Dans cette perspective, et afin d'atteindre le but souhaité, la même source fait savoir que des experts américains dans le domaine de l'enseignement de l'anglais du Teaching college de l'université de Columbia à New York - la plus ancienne et la plus grande université des Etats-Unis- «se sont rendus à Alger pour organiser un atelier de formation des formateurs au profit des 26 enseignants algériens». Laquelle a permis «la création d'équipes d'enseignants dans les domaines des ressources humaines, de la physique, des sciences du sport, de l'informatique et de l'électrotechnique» qui peuvent désormais «travailler directement avec les départements universitaires à travers tout le pays pour intégrer davantage l'anglais dans leurs programmes».