L’Algérie, qui entretient des relations « privilégiées » avec l’Italie, assure l’approvisionnement de l’Italie en gaz et compte augmenter ses livraisons à plus de 25 milliards de m3 d'ici la fin de l'année, indique un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines. Les dernières rencontres, entre les présidents algérien, Abdelmadjid Tebboune, et italien Sergio Matarrela et le président du Conseil des ministres d'Italie, Mario Draghi ont scellé le partenariat énergétique entre les deux pays. Ainsi, avec 17,8 milliards de m3 de gaz livrés à ce jour, l’Algérie qui "honore ses engagements avec l’Italie" consolide sa position de premier fournisseur en gaz de l’Italie, qui "va encore recevoir 10 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires" dans les prochains mois, précise la même source.Avec les augmentations de production de gaz, et les dernières découvertes de Sonatrach, l’Algérie « renforcera encore sa position de premier fournisseur de gaz de l’Italie, comme, il a été décidé par les deux présidents », souligne le communiqué.