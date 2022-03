Mille cinq cent quarante familles vivant au sein d’habitations précaires, dans plusieurs quartiers de la ville de Constantine vont être relogées. Une opération a été lancée, mardi dernier, depuis le bidonville Meskine. Lors de la première tranche, 247 familles de ce bidonville, situé non loin du quartier d’Oued El Had, sur les hauteurs de la commune de Constantine, ont été relogées. Les nouveaux occupants d’appartements neufs ont été transférés vers la circonscription administrative Ali Mendjeli. Ce déménagement connaîtra, en conséquence, la démolition des habitations précaires que ces familles occupaient. les bénéficiaires ne manqueront pas d’afficher leur soulagement, après des années de souffrances et d’attente, notamment du fait que leurs nouveaux logements sont dotés de toutes les commodités. Pour eux, c’est leur dignité qui a été prise en considération. Les prochaines familles prévues pour le relogement sont celles qui occupent des habitations de fortune du quartier Kaïdi Abdallah et d’autres quartiers de la vieille ville. Les sites seront récupérés pour des projets.