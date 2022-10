Les dernières 24 h ont été dramatiques ! Plusieurs accidents ont été enregistrés dans différentes régions du pays. Dans la wilaya de Sétif, une explosion de gaz survenue dans un domicile a provoqué la mort d’un nourrisson et la blessure de deux autres personnes, selon un bilan publié, aujourd’hui, par la Protection civile « Les éléments de la Protection civile sont intervenus ce 18 octobre à 8 heures 24 minutes pour une explosion de gaz dans un domicile rural au village de Dhaafa dans la commune de Babor à Sétif. L’explosion a provoqué la mort d’un nourrisson de deux ans dont le corps a été extrait des décombres ainsi que la blessure de la mère et de sa fille âgée de 28 ans », écrit la Protection civile sur sa page Facebook. A Ghardaïa, plus exactement à El Meneaa, une personne est décédée, neuf autres ont été blessées et une dizaine de maisons endommagées suite à l’explosion d’une voiture roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) survenu lundi en fin de journée dans le quartier dit « Hofrat El Abbes » de la ville d’El Meneaa, a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile de cette wilaya. L’explosion du réservoir de GPL d’une voiture, devant un garage du quartier, spécialisé dans les réparations, a fait selon un bilan provisoire un mort, une femme ensevelie sous les décombres de sa maison près du lieu de la déflagration et neuf blessés dont trois souffrant de graves brûlures et évacués par les services de la Protection civile vers l'hôpital spécialisé des brûlés à Douera (Alger). Ce matin à Boufarik, dans la wilaya de Blida, sept personnes ont été brûlées au troisième degré, dont trois dans « un état critique » dans l'explosion d'un immeuble due à une fuite de gaz, a-t-on appris auprès de la Protection civile. Le chef de service prévention et documentation de la Protection civile, le capitaine Mohamed Neche, a déclaré que l'explosion due à une fuite de gaz s'est produite vers 6h00 dans un appartement situé au 1er étage d'un immeuble de cinq étages, sis à la « cité des vergers dans la commune de Boufarik (Blida), ajoute le communiqué. Le bilan de cet explosion fait état de 7 personnes brûlées, dont trois cas « graves », en situation « très critique » qui ont été évacués vers l'hôpital de Boufarik.