Le Makhzen de la «chira». Le Maroc poursuit sa politique visant à inonder l'Algérie de drogue. Une véritable menace contre la sécurité et la stabilité nationales, d'autant qu'elle vise les jeunes, la catégorie la plus vulnérable. Les saisies opérées quotidiennement au niveau des frontières ouest du pays démontrent les tentatives du Makhzen de porter atteinte à l'Algérie. «Des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les différents services de sécurité, ont, lors d'opérations visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic, déjoué des tentatives d'introduction d'énormes quantités de drogues, à travers les frontières avec le Maroc, au cours des 10 premiers jours du mois de janvier au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

La même source ajoute que «ces opérations ont permis la saisie de plus de 23 quintaux de kif traité et l'arrestation de 59 nacotraficants». En outre, «quatre pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions, ainsi que 136 kilogrammes de kif traité et 88 002 comprimés psychotropes ont été saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les autres Régions militaires», précise le communiqué.

Le bilan de l'ANP fait, également, état de «l'arrestation de 26 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes, à travers le territoire national», dans le cadre de la lutte antiterroriste. Le même document indique que «d'autres détachements de l'ANP ont découvert et détruit 13 casemates pour terroristes et 3 bombes de confection artisanale lors d'opérations de recherche et de fouille à Aïn Defla et Bouira». Par ailleurs, «des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et Tindouf, 376 individus et saisi 45 véhicules, 359 groupes électrogènes, 192 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, en plus de 102 tonnes de mélange d'or brut et de pierres», tandis que «105 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, 20 fusils de chasse, deux pistolets automatiques, une quantité de cartouches, 80 quintaux de tabacs et 14 680 unités de différentes boissons ont été saisis à Adrar, Ouargla, Djanet, El Oued, Biskra, Laghouat, Batna, Tébessa, Khenchela et Sétif», ajoute la même source.

De même que «les garde-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 43 276 litres à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, El Tarf et Souk Ahras». Sur un autre registre, «les garde-côtes ont déjoué, au niveau des eaux territoriales, des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 474 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 96 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, El Oued, Souk Ahras, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf».

Des résultats qui «reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées, à travers tout le territoire national», conclut le communiqué.