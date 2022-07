L'Unité nationale d'instruction et d'intervention de la Direction générale de la Protection civile de Dar el Beïda (Alger) organise, à partir de ce dimanche, un cycle de formation spécialisé dans le commandement des opérations de lutte contre les incendies de forêts, destiné à 14 pays arabes et africains. Cette formation de haut niveau qui prendra fin le 28 juillet en cours, verra la participation de 23 officiers de la Protection civile et de la Défense civile arabes (Jordanie, Oman, Mauritanie, Palestine, Liban, Arabie Saoudite, Tunisie, Bahreïn) et africaines (Sénégal, Niger, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée). Le but escompté de cette session, selon ses organisateurs, est «la formation d'officiers capables de commander des équipes d'intervention lors d'une opération de lutte contre les incendies de forêt pour leur permettre la bonne utilisation des moyens terrestres et aériens dans le respect des règles de sécurité». Dan une allocution prononcée à l'occasion, le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, a fait savoir que l'Algérie accorde «une grande importance à la prévention et à la protection des forêts contre les incendies». Il a indiqué que cette session de formation vise à "partager l'expertise et l'expérience dans la lutte contre les incendies de forêts pour contribuer à la protection des richesses forestières et préserver ainsi l'équilibre écologique et environnemental".Le colonel Bouglef a fait savoir, à ce propos, que le choix de cette période pour organiser cette formation coïncide avec le lancement de la campagne de lutte contre les incendies de forêts.