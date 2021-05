L’opération souscription et dépôt des candidatures aux élections législatives anticipées du 12 juin s’est clôturée après l’expiration du délai prolongé d’une semaine. L’Autorité nationale indépendante de Bouira, Anie, a reçu selon son coordinateur local M. Belkacemi 43 listes de candidatures. Ces listes se répartissent en 23 déposées par des partis politiques et 20 par des candidats indépendants. La commission chargée d’étudier les demandes aura 12 jours à compter de la date du dépôt pour statuer sur l’éligibilité ou non de chaque candidat. Au regard des listes on constate qu’hormis trois ou quatre formations politiques, le FLN, le RND, TAJ qui ont puisé dans les rangs de leurs bases militantes, les listes sont composées de candidats qui n’avaient aucun rapport avec les partis qu’ils représentent. Cette pratique était de mise par le passé pour éviter la condition des parrainages exigée pour chaque candidat. Cette pratique était prisée aussi par les monnayeurs de l’argent sale qui achetaient les places auprès des partis juste pour accéder à l’hémicycle. La nouvelle loi électorale est venue mettre un terme à ce business. À ce jeu du va-et-vient politique et d’exode d’un parti à un autre, la formation de Bengrina, El Bina, mène le bal avec une liste composée d’éléments venus de divers horizons surtout qu’avant ce jour ce parti n’avait pas une représentation à Bouira. Le parti de Belaïd, El Moustakbal, aussi a fait avec une liste de jeunes cadres novices en politique, mais déterminés à faire entendre leurs voix.

Ce parti qui avait participé aux locales n’avait pas une base militante et une représentation locale. La mise en place du scrutin nominatif semble avoir aiguisé les appétits puisque tout le monde veut devenir député et améliorer ainsi sa situation sociale parce qu’au fond et à quelques exceptions prêts ces candidats ne connaissent même pas les prérogatives d’un député et son rôle. Les partis traditionnels que sont le FLN et le RND, ont opté pour des listes puisées parmi les militants. Les insatisfaits dans les rangs du vieux parti accusent le mouhafadh de Lakhdaria, Gaci Abdelkader, d’être derrière une liste qui n’aura pas respecté un équilibre regional avec quatre éléments pour Bouira au côté de Saadeli l’ex- P/APW, mais aucun candidat natif de la région de M’chedallah.

Le RND de son côté a fait appel à des membres fondateurs que sont Si Youcef Ahmed, un docteur en droit et Nacer Bey Ahmed, l’actuel maire d’Aomar pour mener la bataille et essayer de rester la première formation politique locale avec l’ex-parti unique. Le parti de Zerouati, le TAJ, est représenté par sa coordinatrice de wilaya Arrar Salima qui s’est entourée d’un groupe de jeunes universitaires.

L’ex-maire de Bouira, Hakim Oulmi est de retour avec là aussi une liste de jeunes. En attendant l’officialisation des candidatures, la rue se désintéresse totalement de l’événement, ce qui laisse supposer un fort taux d’abstention le jour du vote.

Les plus initiés parlent d’un vote familial, tribal où chaque candidat comptera sur sa région, ses relais pour tenter de glaner le maximum de suffrages.