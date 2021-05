L'opération souscription et dépôt des candidatures aux élections législatives anticipées du 12 juin a été clôturée après l'expiration du délai prolongé d'une semaine. L'Autorité nationale indépendante des élections de Bouira, Anie, a reçu, selon son coordinateur local, Belkacemi, 43 listes de candidatures. Ces listes se répartissent en 23 déposées par des partis politiques et 20 par des candidats indépendants. La commission chargée d'étudier les demandes qui avait 12 jours, à compter de la date du dépôt, pour statuer sur l'éligibilité ou non de chaque candidat a, de son côté terminé son travail qui aura abouti au rejet de la candidature de plusieurs postulants. On annonce officieusement le nombre de 23 candidats qui n'auraient pas passé le cap pour divers motifs dont le plus en vue reste la mauvaise réputation ou les antécédents judiciaires.

La liste qui aura été épurée est celle de la formation politique du candidat déchu à la dernière présidentielle le parti El Bina de Abdelkdaer Bengrina qui aurait perdu ses trois pourvoyeurs de fonds. La décision de refuser la candidature de trois de ses éléments, venus de divers horizons l'espace d'une élection, montre à ceux qui veulent encore faire la sourde oreille que la guerre contre l'argent sale est définitivement déclenchée dans cette Algérie nouvelle. Précisons que l'Autorité nationale indépendante des élections n'a, jusqu'à hier, pas communiqué les décisions aux médias, même celles confirmées après recours par la chambre administrative de Bouira. Les informations parlent aussi du rejet de deux candidatures sur la liste du FLN, une candidate du parti El Moustakbel de Abdelaziz Belaïd, la candidature de l'ex-maire de Bouira, la candidate du parti TAJ. En marge, le débat est aussi autour de l'expression des voix. Comme il a été mentionné, le vote cette fois est nominatif. L'électeur doit cocher sur le nom de son choix et non comme par le passé choisir une liste. Au regard du nombre de bulletins, 43, et au niveau intellectuel souvent très faible d'une grande majorité des candidats, les personnes âgées surtout, il sera difficile de discerner entre les candidats. Cette situation selon les plus initiés profitera aux partis traditionnels, le FLN et le RND qui disposent d'une base militante surtout que l'électeur qui introduit une liste sans cocher un quelconque choix est admis et comptabilisé pour la totalité des noms figurant sur cette liste. L'autre facteur qui avantage les partis au pouvoir demeure l'abstention. La faiblesse de la participation réduira considérablement le nombre de voix utiles à l'acquisition d'un siège. Le nombre excessif de listes fera que les suffrages seront éparpillés et divisés entre les candidats alors que les électeurs des deux partis iront pour leurs postulants. Pour contrecarrer cette évidence, seule une participation massive permettra d'instaurer un changement et continuer le travail déjà entamé par les pouvoirs publics qui ont barré la route à l'argent sale en rejetant les candidatures des personnes mêlées aux scandales qui ont terni l'image du pays. Une forte participation permettra l'émergence d'une nouvelle classe politique, jeune, intellectuelle et propre. Précisons que la très grande majorité des candidats pour la wilaya de Bouira et c'est une première, est constituée d'universitaires.