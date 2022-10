La nouvelle année judiciaire 2022-2023 a été marquée, jeudi, dans la wilaya de Constantine, par la présentation du bilan des activités des différentes cours de justice durant l'année écoulée, dont la lecture a été faite par le président de la cour de Constantine Andelhamid Benmoussa, mais aussi par une intervention remarquable du procureur général Omar Guelleli. La célébration de cette journée s'est déroulée au palais de justice, en présence des autorités civiles et militaires, de magistrats et d'avocats. Avant l'exposé du bilan, le procureur général est intervenu pour souligner l'importance de l'évaluation de ce qui a été réalisé par la justice dans le cadre du respect de la loi, afin d'instaurer l'état de droit. Il a soulevé, lors de son intervention le fait que l'Algérie a connu au courant de ces dernières années de grandes mutations dans le domaine de la justice qui ne manquera pas d'instaurer la confiance entre le citoyen et la justice. Le magistrat soutient, dans son discours suivi avec un grand intérêt par l'assistance, que les affaires liées au terrorisme, au trafic de drogue et aux bandes, faisant allusion, notamment aux spéculateurs qui ne manquent pas de transgresser la loi en portant atteinte à la sécurité et à la santé même du citoyen, trouveront face à eux un appareil judiciaire solide dont l'objectif est de contrecarrer leurs ambitions dévastatrices. Le procureur général estime également qu'il est important de s'ouvrir sur le monde des universités pour aller vers un développement plus lucide de la justice. Prenant la parole, le président de la cour de Constantine a exposé le bilan qui fait état du traitement des affaires par les différentes cours de la wilaya, entre le 15 septembre 2021 et le 15 septembre 2022. Il a souligné que 23 637 affaires pénales ont été enregistrées, ajoutant que la justice a eu à traiter 13 765 affaires civiles, avec l'établissement et la délivrance de106 500 certificats de citoyenneté et 41 000 casiers judiciaire. À noter que le président de la cour de Constantine, au même titre que le procureur général, a soulevé la nécessité de vulgariser le système numérique.