L'année 2023 sera une année riche en matière de réalisation de logements. Un nouveau programme de pas moins de 225 000 unités, tous programmes confondus, a été enregistré au titre du projet de loi de finances 2023. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Mohamed Tarek Belaribi. Cet important programme comprend 30 000 logements promotionnels aidés (LPA), 20 000 unités de type logement public locatif (LPL), 15 000 logements Aadl, 60 000 aides dans le cadre des lotissements sociaux dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud (première tranche), et de 100 000 aides aux logements ruraux (première tranche). À cela s'ajoute un programme complémentaire accordé par le chef de l'État, comprenant 140 000 aides, dont 100 000 réservées aux logements ruraux, et de 40 000 aides à l'autoconstruction», a détaillé le premier responsable du secteur qui intervenait devant la commission des finances et du budget de l'APN, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances (PLF) de l'exercice 2023.

On retiendra dans ces statistiques présentées aux députés de l'APN, le souci de l'équité entre les couche sociales et un équilibre régional. L'État a donc veillé à ce que la ruralité ne perde pas son cachet, au moment où les régions citadines bénéficient de diverses formules, selon le pouvoir d'achat des familles ciblées pour chaque programme. À ce propos, la formule Aadl qui fonctionne très bien et dont les Algériens affectionnent particulièrement en raison de son montage financier assez souple, ne disparaîtra pas, au contraire de ce qu'on a déclaré par le passé. C'est dire que l'espoir est permis pour les souscripteurs désirant acquérir un logement de type Aadl. Bien que le quota réservé à cette formule d'accès au logement est la moins importante du programme 2023, la tendance pourrait se confondre à un probablement lancement de l'Aadl3, si ce n'est une rallonge sur le programme de l'année passé, histoire de boucler le projet.

Il faut dire que cet ambitieux programme dont l'annonce intervient quelques jours avant la remise des clé de plus de 160.000 logement à l'occasion de la célébration du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, confirme et consolide une impulsion dynamique dans le cadre de la réalisation la finalisation et la distribution des logements. Le rythme de livraison des logements ira crescendo selon le ministre de l'Habitat ayant fait état de l'achèvement de la préparation de 1179 chantiers sur 1509, dont 330 chantiers qui sont en voie d'achèvement, avec un rythme d'avancement des travaux de réalisation de plus de 60%. 376 000 logements de différentes formules ont été livrés à ce jour depuis le début de l'année. Cela avant de révéler que «le secteur compte livrer pas moins de 40 000 logements d'ici la fin 2022, pour atteindre un total de 416 000 logements», a-t-il précisé.En parallèle, les services du ministère de l'Habitat ont assuré la livraison de 413 équipements publics, au titre de cette année dont la remise de 355 établissements scolaires en 2022.Le dossier des zones d'ombre jouit d'une importance cruciale au sein du ministère de l'Habitat. Belaribi a souligné dans ce sens que ses services ont recensé «1509 sites au cours de cette année». Cela avant de révéler que «le secteur a consacré un budget de 16 milliards de DA, sur un total de 20 milliards prévus pour les travaux de réhabilitation de ces zones». L'année 2022 a vu également le développement du système d'information géographique SIG pour la nouvelle ville de Sidi Abdallah, et du lancement du processus d'appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour les pôles d'investissements pratiques en faveur de la nouvelle ville de Boughezoul ainsi que pour le reste des nouvelles villes. Le ministre s'est également exprimé au sujet de la banque dédiée au financement des projets d'habitat. «Après, l'obtention de l'autorisation, celle-ci portera le nom de «National Housing Bank», a révélé le ministre.

Le lancement de cette dernière qui figure parmi les 54 engagements du programme électoral du président de la République, a été annoncé par le ministre pour ce mois de novembre. C'est un secteur fort du gouvernement selon Belaribi. Le ministre a fait savoir dans ce sens que l'État prévoit un conséquent budget consacré à sa gestion comme prévu dans le PLF 2023, avec pas moins de 243,428 milliards de dinars, enregistrant une hausse de 100%, par rapport au budget de cette année.