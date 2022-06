Au total, 21 personnes, âgées entre 2 mois et 64 ans, ont été blessées à divers degrés suite au dérapage et au renversement d’un bus de transport des voyageurs sur la RN 44, dans la région de «Tarfaya» dans la commune de Ramdane Djamel (sud de Skikda),a indiqué, hier, la direction de la Protection civile.

Les unités de la Protection civile de Ramdane Djamel et d’El Harrouch sont intervenues immédiatement suite à un accident de la circulation, survenu dans la nuit de vendredi à samedi, a précisé la chargée de communication de cette direction, le lieutenant Imene Marouani, soulignant que sept enfants âgés entre 2 mois et 17 ans ont été blessés dans cet accident. Elle a déclaré que les premiers soins ont été prodigués aux blessés sur place avant d’être transférés à la polyclinique de la commune de Ramdane Djamel, tandis que sept blessés ont été évacués à l’hôpital de Skikda. Selon la même source, les blessés ont été atteints à divers endroits du corps, tandis que certaines personnes étaient en état de choc.

Les services de la Protection civile ont mobilisé deux médecins, cinq ambulanciers et 17 agents de différents grades, a-t-on fait savoir , ajoutant que le bus qui transportait des familles qui avaient passé le week-end à la plage était de retour à Souk Ahras. Selon des sources, l’accident a été provoqué par une bagarre ayant éclaté entre des femmes à l’intérieur du bus. Ce qui a semé le chaos et a fait que le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.