Huit familles, ayant occupé des années durant des bidonvilles juxtaposant l'aéroport international d'Oran, ont été relogées, hier, dans le nouveau pôle urbain d'Oued Tlélat. Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre la prolifération de l'habitat précaire, de la prise en charge des familles souffrant des problèmes liés au logement, en plus de l'embellissement de la ville d'Oran qui accueillera la 19e édition des JM prévue du 25 du mois en cours jusqu'au 6 juillet. Ce relogement survient après l'opération d'envergure ayant porté sur le relogement récemment des occupants du site, dit «Batimat Taliane». «Le tour est venu aux familles occupant le bidonville Cumo (ex-résidence universitaire située à Es Senia) mitoyenne de l'université d'Es-Senia, d'être relogées dans une nouvelle cité à Bethioua avant la fin du mois de Ramadhan», avait annoncé récemment le wali d'Oran, Saïd Sayoud. Au moins 1000 familles, éligibles au relogement sur les 1400 occupant ce site, sont concernées par l'opération du prochain relogement. C'est du moins ce qu'a donné le dernier recensement, ayant fait, pour les besoins de fiabilité et de crédibilité, l'objet d'actualisation. Plusieurs autres dossiers continuent toujours à faire l'objet d'enquêtes. Après l'habitat menaçant ruine, l'exécutif de la wilaya a entamé un important programme portant sur le relogement de plusieurs centaines de familles occupant des bidonvilles. Un premier lot, accordé en ce sens, est composé de 4 000 habitations attribuables dans le cadre de la politique portant sur l'éradication des plus importantes poches construites illicitement. Tout récemment, 1111 familles, ayant occupé depuis les années 1980 la cité des 500 Logements en préfabriqué d'Es Seddikia, ont été relogées dans leurs nouvelles cités situées à deux pas du bloc administratif de l'exécutif de la wilaya d'Oran, à Canastel. Cette opération a été devancée par une autre qui a porté sur le relogement des occupants de l'un des plus grands bidonvilles de la région Oran-est, en l'occurrence Sebkha, dans la commune de Sidi Chahmi. Dans cette opération d'envergure, pas moins de 1000 familles ont occupé leurs nouvelles habitations dans la Cité 2000, sise au site N°2, nouveau pôle urbain de la commune d'Oued Tlélat. Selon les autorités, les opérations de relogement des habitants des bidonvilles sont accompagnées de mesures rigoureuses qui visent à empêcher ces sites d'être réinvestis à nouveau. La wilaya d'Oran s'apprête à procéder à une grande opération de relogement. Pas moins de 2000 logements de type publics locatifs seront remis en juillet prochain à leurs bénéficiaires de la daïra d'Oran et ce dans le cadre du logement par points. «Les travaux de réalisation de 1841 logements sur un total de 2000 de type F3 dans la localité d'Aïn El Beïda, commune d'Es Senia, ont atteint un taux d'avancement de 85%».