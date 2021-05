Pas moins de 2000 logements, de la formule location-vente au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» dans la commune de Misserghine, seront distribués durant le mois de juin de l'année en cours. C'est ce qu'a indiqué, jeudi, la direction de wilaya du logement, soulignant que «les travaux de réalisation de ces habitations ont été achevés à 100%». Il s'agit, selon la même source, des travaux liés aux raccordements au gaz de ville, le bitumage des routes et les travaux d'aménagement extérieur à l'instar des espaces verts, les aires de jeux pour les enfants et l'éclairage public. Cette opération bute sur un petit obstacle lié à l'inachèvement des travaux de la station de relevage et de pompage et les travaux du réseau d'assainissement, ces derniers sont à la charge de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement», ajoute-t-on, indiquant que «les travaux se poursuivent à une cadence accélérée et à un taux avancé appréciable». Les mêmes sources indiquent que la «wilaya d'Oran s'apprête à réceptionner l'attribution d'un lot composé de 12000 logements de la même formule». «Cette opération sera effectuée le mois de juillet de cette année à l'occasion de la célébration de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse.» «Ces logements sont prêts à 100% et les travaux d'aménagement extérieur sont sur le point d'être achevés», indique-t-on rappelant «le lancement, depuis le mois d'avril, de la distribution, de pas moins de «5800 logements, soit l'équivalent de 300 logements ont été distribués chaque jour». La wilaya d'Oran a annoncé «la distribution de 23000 logements publics locatifs, réalisés un peu partout dans les différentes communes de la wilaya», soulignant que «le relogement se poursuivra jusqu'à la fin du premier semestre de l'année 2021». Le colossal projet d'habitat d'Oued Tlélat comprend pas moins de 8700 habitations. «Ce quota de logements est distribué en deux étapes, la première comprend 10000 logements, tandis que la seconde, prévue pour le mois de juin prochain, est constituée de 13000 logements à distribuer». «Ce programme de logements est destiné aux familles vivant dans des logements précaires et les bidonvilles, ayant été recensées depuis des années», a-t-on indiqué, ajoutant que «les commissions des daïras s'attellent à l'étude des dossiers et des enquêtes menées par les services concernés pour l'établissement des listes nominatives concernant ce quota de logements». Dans ce sillage, l'on a noté le retard et une grande lenteur dans quelques chantiers». «Nous procéderons à leur suivi, quotidiennement, jusqu'au délai prévu de réception», a-t-on expliqué.