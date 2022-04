Les préparatifs pour les Jeux méditerranéens coûtent cher, d'où la nécessité de les réussir vaille que vaille. Cette information a été révélée par le wali d'Oran, Saïd Sayoud, indiquant lors de la session APW que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné sont quitus pour une rallonge financière de pas moins de 200 milliards de dinars.

«Cet important budget est destiné exclusivement à l'aménagement et l'embellissement de la ville d'Oran, en plus de plusieurs autres communes qui bénéficieront, elles aussi, de la budgétisation. Il s'agit, notamment des communes d'Oran, de Bir El Djir, d'Es-Senia et de Sidi Chahmi. Pour sa part, le président de l'APW d'Oran, Mohamed Chalabi, a affirmé que l'APW d'Oran oeuvrera au suivi de la mise en oeuvre des recommandations formulées par le Comité de la santé, et ceci dans le cadre du comité étatique mixte récemment créé dans le but de combler les lacunes constatées, d'améliorer les services de santé dans les différentes parties de la wilaya, y compris les zones d'ombre», rappelant que «le dossier lié aux préparations de la wilaya, a fait l'objet de discussion par les élus précédents».

«Le rapport du Conseil des comptes rendu en novembre 2021, qui a montré une absence totale du plan de développement dans les deux pactes précédents, a laissé d'énormes accumulations qui leur sont désormais imposées et conformément à l'article 80 de la loi n° 12-07 du 21-02-2012».

La même source ajoute que «l'APW est en phase de préparation d'un nouveau plan de développement, qui sera adopté comme cadre de promotion du développement économique et social de la wilaya, en plus de la réhabilitation de l'environnement et préparation urbaine», notant que «les nombreuses sorties de terrain organisées par le wali d'Oran ont été focalisées sur de nombreux équipements publics et projets locaux de la wilaya». Ces sorties ont permis d'identifier de nombreuses lacunes qui appellent à la nécessité de conjuguer les efforts de tous, des autorités locales et des conseils élus afin d'atteindre les objectifs souhaités, qui sont liés à la réhabilitation et à la préparation des routes usées pour la plupart des routes».

Il a expliqué que «le ministère des Travaux publics a réalisé une étude préparée par un bureau d'études agréé». «Cette étude a permis d'identifier les besoins et les priorités à concrétiser à court et moyen terme», notamment dans les pôles urbains, comme Es-Senia, Bir El-Djir, à côté de Sidi El-Chahmi et Aïn El Türck.

Le même responsable a précisé que «les carences ne se limitent pas seulement aux voiries endommagées et qui nécessitent une intervention, mais elles concernent le problème du manque d'entretien des réseaux d'éclairage public, malgré leur importance dans la wilaya qui est sur le point d'accueillir d'importants événements sportifs liés aux Jeux méditerranéens, qui coïncideront avec le début de la saison estivale.