Jusqu’à jeudi dernier, Constantine a enregistré 199 nouveaux cas de la Covid- 19. Ce chiffre représente le nombre des contaminations des trois derniers jours selon le direction de la santé et de la populations de wilaya. Le nombre global des personnes atteintes est de 13338. Durant la même période, on retient le décès de quatre patients,. Ce qui porte à 867 le nombre de victimes depuis le début de la pandémie. Toujours en termes de chiffre, la même source souligne dans un communiqué que durant ces trois jours 1168 personnes ont été vaccinées portant ainsi le total à 350803 citoyens ayant reçu leurs doses de vaccins. Par ailleurs et dans le cadre des campagnes de sensibilisation et de lutte contre la Covid-19, la DSP annonce l’ouverture de plusieurs points de vaccination au niveau de la trentaine de mosquées que compte Constantine. Une opération encadrée par les équipes médicales des centres hospitaliers. C’est ainsi que les équipes médicales des hôpitaux Larbi Ben Mhidi et Bachir Mentouri de Constantine sont présentes au niveau de 10 mosquées, tandis que les équipes du Centre hospitalier de Hamma Bouziane ont pris en charge cinq autres mosquées d’ El Khroub. Idem pour Aïn Abid et Zighoud Youcef. Cette campagne vise à atteindre un taux maximal de personnes vaccinées afin de freiner la propagation du virus qui a connu une ampleur ces dernières semaines atteignant presque les 3000 cas sur l’ensemble du territoire national.