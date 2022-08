«Quelque 20 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation viennent de faire l'objet d'une saisie opérée par les inspecteurs et les contrôleurs du service de répression des fraudes de la direction du commerce et de la promotion des exportations, de la wilaya de Sidi Bel Abbés», a-t-on appris, hier, de la cellule de communication de ladite direction. Il s'agit, essentiellement, de produits destinés à la fabrication de rafraîchissants hautement sensibles aux fortes chaleurs, comme les ingrédients qui entrent dans la fabrication des glaces, des confiseries et des fromages.

La même source a expliqué que «ces saisies ont été décidées, suite à une opération de contrôle opérée au sein de trois unités spécialisées dans la production de glaces, de confiseries et de différents types de fromage». Lors de ces opérations, les contrôleurs sont tombés sur d'importantes quantités d'aliments avariés, constituant de hauts risques pour les consommateurs. Pis encore, ajoute t-on, «en plus de la date de leur péremption, ces mêmes produits sont exposés à la vente alors que la chaîne de froid était défectueuse», d'où la saisie décidée et les mesures administratives prises sur le champ. Dans la seconde opération, les mêmes services ont, selon la même origine de l'info, procédé à la «saisie d'environ 200 kg d'amidon et de 50 kg de matières végétales grasses, totalement périmées, en plus de la saisie de plusieurs autres quantités destinées à la préparation du fromage, impropre à la consommation». Dans le cadre d'une troisième opération, les agents ont mis la main sur «300 kg de biscuits moulus emballés dans des sacs en plastique pour leur réutilisation dans la production des biscuits». Ayant parachevé les procédures administratives, les mêmes services ont par la suite procédé à la destruction de tous les produits au niveau du centre d'enfouissement technique de la wilaya, en plus des poursuites judiciaires entamées contre les contrevenants. Dans leurs derniers bilans, les services du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations ont enregistré 72 délits dans le cadre de la lutte contre la spéculation, durant le premier semestre de l'année en cours.

Les services de contrôle relevant du ministère ont réalisé, entre janvier et juin 2022, en coordination avec les services de sécurité, 50420 interventions ayant permis d'enregistrer 72 délits donnant lieu à l'établissement de 68 procès-verbaux de poursuites judiciaires, précise la même source.

En outre, des mesures conservatoires ont été prises par les services de contrôle, qui portent sur la saisie de marchandises d'une quantité estimée à 2632,43 tonnes, d'une valeur globale de 218,64 millions de dinars. Selon le bilan du ministère, 79% des interventions concernent le commerce de détail, avec 39914 interventions, 17% pour le commerce de gros (8279 interventions), 3% pour les entreprises de production (1613) et enfin 1% pour les locaux des importateurs (614).