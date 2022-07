Le ministère de la Défense nationale a rendu, hier, compte de son bilan semestriel. Un bilan récapitulatif des opérations militaires accomplies par les détachements et les unités de l'Armée nationale populaire du mois de janvier à ce jour et qui présente des résultats probants relatifs à la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, et reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente des Forces armées, à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, l'Armée nationale populaire a neutralisé pas moins de 20 terroristes dont 10 abattus, alors que sept ont été capturés tandis que trois se sont rendus et trois autres découverts sans vie, lors des opérations de ratissage. Dans le même contexte, l'ANP souligne que 206 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés durant cette même période. En plus des 51 casemates détruites, la découverte d'un atelier de fabrication de bombes artisanales et de 47 bombes traditionnelles, l'ANP a saisi 31 fusils de type Kalachnikov, 263 fusils de différents types, 16 pistolets-automatiques, une mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, sept systèmes de destruction à distance, trois RPG7, deux RPG2, 13 obus de différents calibres et 111.075 balles. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, l'ANP a également enregistré des résultats impressionnants, suite à plusieurs opérations qui se sont soldées par l'arrestation de 945 narcotrafiquants en possession de grandes quantités de drogues dont 288,6 quintaux de kif traité, 1,848 kg de cocaïne et 5084.062 comprimés de psychotropes. Sur le registre de la lutte contre la contrebande et la sécurité des frontières, les détachements et les unités de l'ANP ont réussi à mettre fin aux activités de 6154 individus.