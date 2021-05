20 listes concourent, dans la wilaya de Tizi Ouzou pour les sièges de l'Assemblée populaire nationale, depuis jeudi. La campagne électorale qui reste, pour l'instant, sans nouvelles des différents candidats peine à démarrer, malgré le nombre important de sites d'affichage et le nombre de salles réservées spécialement pour l'organisation de meetings populaires, à travers les 67 communes de la wilaya. En prévision donc des opérations électorales, les services de la wilaya ont mis à la disposition des candidats, des moyens en infrastructures. En effet, selon les chiffres donnés par l'antenne de Tizi Ouzou de l'Autorité nationale indépendante des élections, les candidats, répartis sur 30 listes, disposent de quelque 623 sites d'affichage, répartis à travers les quartiers et les villages situés dans 67 communes dont le chef-lieu. Toujours dans le souci de garantir une campagne avec tous les moyens nécessaires, les candidats sont dotés de 30 salles dont des Maisons de jeunes, des centres culturels et surtout la Maison de la culture et le théâtre régional.

Toutefois, notons que depuis le lancement de la campagne, jeudi dernier, les candidats indépendants, comme ceux des listes partisanes, restent encore invisibles sur le terrain.

Pour certains, l'espace privilégié, pour l'instant, reste incontestablement le réseau social Facebook qui fleurit des posters de candidats et de leurs slogans de campagne. Ainsi, faute de pouvoir exprimer leur opinion sur les slogans et les programmes des candidats lors des meetings et les rencontres sur le terrain, les quelque 698 000 électeurs qui composent le corps électoral de la wilaya de Tizi Ouzou devaient, jusqu'à hier, se rabattre sur l'espace virtuel.

Par ailleurs, notons que pour ces élections, la brochette des candidats est caractérisée par la profusion des listes partisanes contrairement à la tendance générale. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, sur la vingtaine de listes qui concourent, seulement quatre sont indépendantes, alors que 16 sont partisanes.