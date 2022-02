La direction générale des douanes (DGD) a annoncé, lundi, avoir saisi des quantités importantes de drogues et de tabacs de contrebande dans des opérations distinctes effectuées par ses brigades régionales. Les agents de la brigade mobile d’Oran - externe, en coordination avec les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), ont saisi 11795 capsules de psychotropes de type Pregabaline 300 mg et trois véhicules, a indiqué la DGD dans une publication postée sur sa page Facebook. La brigade régionale des douanes de lutte contre la fraude et le trafic de Chlef a procédé, en coordination avec les éléments de l’ANP, à la saisie de 20 kg de kif traité à bord d’un camion remorque. Les agents de douanes du centre de contrôle douanier de Hassi Belakbour relevant de l’inspection divisionnaire des douanes d’In Amenas ont également procédé, en coordination avec les éléments de l’ANP, à la saisie d’une importante quantité de cigarettes étrangères de 11800 cartouches et de 120 boîtes de tabac pour narguilé (Maassel), laquelle a été trouvée planquée à l’intérieur d’une citerne de transport de carburant, a-t-on fait savoir. La brigade mobile des douanes d’El Oued, a pour sa part, saisi 2220 unités de caméras de surveillance de différents types et volumes, retrouvées enfouies dans des caisses en plastique dans un camion, a ajouté la même source. L’Algérie, pays situé à la croisée des chemins entre l’Afrique et l’Europe, constitue la porte de transit de tous types de trafic entre les rives des deux continents. Le rétrécissement du marché européen, suite à la légalisation de la consommation de certaines drogues dites douces, favorise ce trafic. La loi relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, que l’Algérie a promulguée, a constitué, certes, une avancée indéniable dans la qualification et le traitement de l’usager en situation de dépendance, qui est passé du statut de délinquant à réprimer à celui de patient à prendre en charge et à soigner, avec tous les droits que lui confère ce statut. Des acquis importants ont été réalisés dans ce domaine, tels que l’injonction thérapeutique, l’abandon des poursuites judiciaires pour les toxicomanes qui acceptent de suivre un traitement.