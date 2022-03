Le marathon des auditions de l'ancien ministre de l'Habitat Abdelwahid Temmar, s'est poursuivi, hier. Au 5e jour du procès, qui s'est ouvert, samedi dernier, plusieurs investisseurs se sont succédé à la barre. Au total, plus d'une vingtaine d' entre eux ont comparu libre devant le juge du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed à Alger. Le juge s'est beaucoup intéressé au fait que l'ancien wali ait signé les contrats de concession de foncier après sa nomination au poste du ministre de l'Habitat. Cela d'une part. De l'autre, le président de l'audience a rappelé que les contrats ont été signés sans l'avis favorable de plusieurs directions et notamment de l'Agence nationale de développement touristique (Andt) d'autant plus que les sites d'implantation se situent sur la zone d'extension touristique (Zet) Cap Levi. Interrogés, tous les porteurs de projets ont avoué qu' «ils n'avaient pas d'explication quant à la signature antidatée du wali».

Ce dernier a précisé d'ailleurs à ce propos que «les contrats de concession ont été signés à l'époque où il était encore wali de Mostaganem, mais l'enregistrement de ces actes est intervenu bien après son départ en août 2017». Revenant à la charge, le juge n'a pas obtenu des aveux quant aux seuls témoignages d'une employée au cabinet de l'ancien wali, en l'occurrence Ouezzani Fatma selon lesquels: ceux qui ont obtenu des parcelles de terrain ont tous été reçus par le wali dans son bureau». Dans ce sillage, tous les investisseurs ont répondu qu'ils ont déposé leur étude technico-économique et leur demande de contrat de concession auprès de la direction de l'industrie et des mines locale et n'ont jamais rencontré le wali. Dans ce cas de figure, l'homme d'affaires et député élu sur la liste du FLN à Mascara en 2017, également propriétaire de la société Petroser, spécialisée dans la distribution du carburant a juré de ne jamais s'être déplacée au bureau du wali, en démentant ainsi les déclarations de l'employée au Cabinet de Abdelwahid Temmar. Il a ajouté que sa Sarl avait déposé un dossier complet au niveau de la DMI.

S'agissant des deux réunions tenues par le wali avec les investisseurs les 9 et 19 juillet 2017, Sahraoui a indiqué en sa qualité de gérant associé de Venus Beach qui devait réaliser un projet de Village touristique sur la côte mostaganémoise, qu'il n'a aucune idée sur ces deux rencontres, puisqu' il a démissionné de son poste le 4 juin 2017 après son installation dans sa nouvelle mission de député.

Le contrat de concession de la société Sahraoui a été signé par Temmar le 3 septembre 2017, soit 14 jours après son installation en tant que ministre de l'Habitat. Le projet Sahraoui n'a pas vu le jour, car le contrat a été résilié par le nouveau wali, Rabhi. De même, les projets touristiques conçus par Arab Abdelkader, Bouatou El-Hadi sont restés au stade de maquette. Ces derniers ont rappelé avoir respecté toutes les démarches liées à l'investissement et l'acquisition de foncier touristique. Interrogé, l'ancien P-DG de la SIH (Société d'investissement hôtelier), Abdelhamid Melzi, a soutenu que c'était le ministre qui avait sollicité l'expertise de sa société en matière de réalisation de grands projets touristiques et hôteliers. Pour rappel, le principal accusé dans cette affaire, Abdelwahid Temmar, est poursuivi pour octroi d'indus avantages au profit de plusieurs investisseurs en tête desquels, l'ancien chef du Forum des chefs d'entreprise (FCE), Ali Haddad, en plus des frères Kouninef, le fils de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal et l'homme d'affaires et député de Mascara, Abdelkader Sahraoui. Il est reproché également à Temmar d'avoir attribué des concessions dans la zone d'extension touristique, le domaine public maritime et dans le foncier agricole.