Le verdict est tombé dans la nuit de mardi à mercredi: cinq personnes inculpées dans le dossier de l'agression des enseignantes à Bordj Badji Mokhtar ont été condamnées, en première instance, à 20 ans de réclusion criminelle, par la cour d'Adrar, juridiction compétente. L'affaire, qui remonte au 18 mai 2018, a ébranlé l'opinion publique. Des individus ont agressé physiquement neuf institutrices, dans leur logement de fonction dans cette localité. Ils leur ont volé, après leur avoir infligé des supplices pendant deux heures, selon les témoignages des victimes, leurs téléphones portables, des ordinateurs et une somme d'argent. L'enquête ouverte par le parquet a rapidement abouti à l'identification des auteurs de cette attaque. Dans une conférence de presse qu'il a animée deux jours après les faits, Le premier procureur général adjoint de la cour d'Adrar, a fourni des détails sur le dossier. Il a révélé qu'«un cas de viol a été commis sur une enseignante, des coups et lésions corporelles graves ont été portées sur quatre enseignantes», en sus de menaces à l'arme blanche et vol. Sur les neuf présumés coupables arrêtés par les services de sécurité, «quatre ont avoué leur crime» avait précisé le parquet général.