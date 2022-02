La cour pénale de Tébessa a inculpé, jeudi dernier, un coiffeur accusé de viol. Les faits remontent à l'année dernière où un jeune homme âgé de 26 ans a abusé d'un petit garçon âgé de 5?ans dans son local de coiffure. L'inculpé a écopé d'une peine d'emprisonnement ferme de 20?ans suite à ses actes. Le coiffeur investissait dans la naïveté du petit collégien en témoignant de sa sympathie pour lui par le biais de petits bonbons pour ensuite arriver à ses fins. La famille du gamin s'est vite rendue compte de la gravité des faits sur son petit protégé en le voyant à chaque fois revenir à la maison avec des quantités de bonbons en poche, ce qui a été révélateur et a tiré la sonnette d'alarme. Le rapport du médecin légiste a indiqué que l'enfant faisait l'objet d'un traitement abusif à son égard, ce qui a poussé sa famille à déposer une plainte contre le coiffeur. Lors du procès, l'accusé a nié complètement les accusations. Or, le face-à-face avec l'enfant a été le point culminant de la session. Les enquêteurs ont pu déceler la vérité en constatant l'incohérence des propos de l'accusé, la cour a par le suite prononcé une dure sentence qui ne s'est pas allégée malgré les demandes de la défense. La session s'est soldée sur cette sentence qui a laissé un sentiment de satisfaction chez la famille de la victime et chez les habitants de la région.