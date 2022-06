Le procureur de la République près le tribunal correctionnel à la cour de Blida, a requis, hier, une peine de 20 ans de prison ferme à l'encontre de Abdelmoumen Khalifa qui a comparu par visioconférence depuis l'établissement pénitentiaire de Chlef.

Une peine assortie de la confiscation de tous ses biens. Jugé dans le procès en appel de l'affaire Khalifa Bank, l'ancien P-DG de la Banque est poursuivi pour les chefs d'inculpation de constitution d'une «association de malfaiteurs», «vol en réunion», «escroquerie», «abus de confiance», «faux en écritures de banque», «corruption», «trafic d'influence» et «faux en écritures publiques».

En novembre 2020, Abdelmoumen Rafik Khalifa a été condamné à 18 ans de prison ferme, soit une confirmation de la peine qu'il a écopée en 2015, par le tribunal criminel près la cour de justice de Blida. Actuellement en détention, Rafik Khalifa a été également condamné à une amende d'un million de dinars algériens. Le tribunal de Blida avait aussi prononcé la privation des droits civiques de l'ancien homme d'affaires algérien pour une durée de trois ans et la saisie de tous ses biens.

Hier, la cour de Blida a requis une peine de 10 ans de prison ferme avec confiscation de ses biens à l'encontre de l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, Abdelouahab Keramane. Ce dernier a décidé, il y a deux mois, de rentrer en Algérie pour vider son mandat d'arrêt international à la cour de Blida. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle par contumace, Abdelwahab Keramane a été finalement relaxé par le tribunal de Boufarik. L'instruction de 2007 accusait l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie d'avoir été partial dans la procédure d'agrément de la banque Khalifa. Tandis qu'une peine de 5 ans ferme a été requise à l'encontre de l'ancien ministre Abdennour Keramane et sa fille Yasmine, ex-représentante de Khalifa Airways à Milan. Une peine assortie de la confiscation de leurs biens. Alors que l'ancien directeur général adjoint chargé de la sécurité au sein du Groupe Khalifa, Abdelhafid Chachoua, encourt une peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 DA et confiscation de ses biens. La même peine a été requise contre son frère Badr-Eddine Chachoua, accusé également dans la même affaire. De son côté, l'ancien directeur de l'Agence de Blida, Belaïd Kechad s'est vu infligerune peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 DA. Alors que l'ancien directeur de l'agence de la BDL de Staouéli, Mourad Issir Idir, a écopé de 8 ans de prison ferme assortie d'une peine de 500 000 DA.