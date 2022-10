Le tribunal pénal de Dar El Beïda (Alger) a condamné Mohamed Larbi Zitout, Amir Boukhors et Hicham Abboud à une peine de 20 ans de prison assortie d'une amende de 500 000 dinars, avec confirmation du mandat d'arrêt émis à leur encontre. Ahmed Mansouri a écopé d'une peine de 20 ans de prison ferme et Mohamed Abdallah d'une peine de 15 ans de prison ferme. Ces mis en cause sont accusés «d'appartenance à et de financement d'un groupe terroriste», de «faux et usage de faux» et de «blanchiment d'argent, dans le cadre d'une activité terroriste».