Les Algériens se sont réjouis de voir la pluie tomber en abondance. Mais la miséricorde du ciel n'a pas fait que des heureux. Dame nature s'est déchaînée dans plusieurs wilayas du pays, affectant le quotidien des citoyens. La persistance des averses a, en effet, occasionné des dégâts, notamment des pertes en vies humaines, tandis que d'autres personnes ont été sauvées in extremis.

Même si le danger n'est pas encore totalement écarté, à cause des pluies qui continuent d'affecter plusieurs wilayas, comme le prévoient les services météorologiques, le dernier bilan de la Protection civile, a déploré au moins deux morts et les blessures de dizaines de personnes. Une troisième personne était toujours portée disparue. La première victime a été déplorée dans la soirée d'avant-hier, dans la localité de Maâtkas, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il s'agit d'un père de famille qui a été électrocuté près de chez lui, après que les intempéries ont provoqué une coupure d'électricité dans la région, affirment des sources locales. À Alger, il y a eu des crues et des inondations. Le bilan provisoire des inondations établi par les services de la Protection civile a déploré le décès d'une personne se trouvant à bord d'un véhicule emporté par les crues de l'Oued de S'haoula, à l'ouest de la capitale. Le corps repêché, hier matin, a été retrouvé sans vie. Il appartenait à une femme âgée de 58 ans, tandis que les efforts se poursuivent, sans relâche, par les secouristes afin de tenter de retrouver le mari de la victime en question. L'espoir de le retrouver s'amenuise. Il était au moment où nous mettions sous presse, hier dans l'après-midi, toujours porté disparu, selon le capitaine Nassim Bernaoui, chargé de communication à la direction générale de la Protection civile. De nombreuses voitures ont été englouties par les eaux dans diverses localités de l'Algérois, comme à Aïn Benian. Le cumul des eaux de pluie a atteint le seuil des 216 mm de précipitations. Même les morts de cette ville n'ont pas été épargnés par la pluie! Les trombes d'eau qui se sont abattues pendant plus de deux heures non-stop, ont causé des affaissements de terrains à divers endroits comme au niveau du cimetière d'Aïn Benian. Le bilan aurait pu être plus lourd, sans l'intervention des agents de la Protection civile, qui ont réussi à sauver une dizaine de personnes cernées par les eaux pluviales dans plusieurs régions du pays.

Les pluies diluviennes, qui se sont abattues dans les wilayas d'Illizi et de Djanet, ont causé le débordement de plusieurs oueds de la région. Les éléments de la Pc ont sauvé 16 personnes dont cinq enfants et deux femmes) cernées par les eaux pluviales à travers plusieurs points de la commune d'Illizi. Le même responsable a tenu à lancer un appel aux citoyens, particulièrement les automobilistes, afin qu'ils évitent de se déplacer et de ne pas prendre de risques, sauf en cas d'urgence absolue.

Cet appel à la vigilance intervient, suite au bulletin météorologique spécial, qui concerne les wilayas de l'est du pays. Les précipitations ont, selon ce dernier, dépassé à Skikda, Annaba, El Taref, et Souk Ahras, les 50 mm. Tébessa était également concernée par ce BMS où les secouristes ont pu sauver des personnes qui se sont retrouvées coincées à bord de deux voitures au lieudit El Hamammet.