Deux militaires relevant de la 6e Région militaire, In Guezzam, ont trouvé la mort, jeudi soir, lors d’un accrochage avec un groupe terroriste, a annoncé, le ministère de la Défense nationale. Dans un communiqué rendu public, hier, la MDN indique que ledit accrochage a eu lieu sur la bande frontalière de Hassi Tiririne. Il s’est soldé par la mort de deux terroristes. L’ANP a pu récupérer une mitrailleuse lourde, deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, un véhicule tout-terrain ainsi qu’une quantité de munitions de différents calibres. Le communiqué du MDN réaffirme, enfin, la «détermination de l’ANP à poursuivre les opérations de lutte contre les résidus du terrorisme et la sécurisation de nos frontières du fléau du terrorisme, et du crime organisé sous toutes ses formes ». Le président de la République et le chef d’état-major de l’ANP ont présenté leurs condoléances aux familles des deux martyrs. Il s’agit du lieutenant Merbah-Eddine Sidhom et du caporal Nassim Benalioua. «Au lendemain de cette grande affliction, je présente aux familles des défunts, ainsi qu’à la famille de l’Armée nationale populaire, descendante de l’Armée de Libération nationale, mes plus sincères condoléances et ma sincère sympathie, demandant à Dieu Le Tout-Puissant de les bénir avec sa Large Miséricorde, et les habiter en paix», a affirmé le président Tebboune dans son message aux familles des deux martyrs.