Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a effectué une visite d'inspection et de travail à Constantine où il a inauguré plusieurs infrastructures. Lors d'un point de presse, tenu en marge d'une rencontre avec la famille universitaire et en réponse à une question de L'Expression concernant l'absence de commodités administratives, sociales et sécuritaire, au niveau de la ville universitaire située à la nouvelle ville Ali Mendjeli, le ministre déclare «ne pas être informé de cette situation et que c'est au recteur de soulever le problème». Néanmoins «son département est prêt à agir dans ce cadre, si c'est nécessaire». Pourtant, cette ville universitaire a fait parler d'elle dans la presse, notamment pour l'insécurité notable imposée par des individus étrangers qui s'introduisent à l'intérieur, d'où les agressions dont ont fait l'objet les étudiants, mais aussi les employés.

Par ailleurs et lors de la rencontre avec la famille universitaire où les étudiants ont pu exposer leurs problèmes au même titre que les employés et les enseignants, le ministre, et en réponse à certaines préoccupations, a souligné que «pas moins de 198 nouvelles revues scientifiques ont été agréées». Celles-ci «sont destinées à la publication d'articles d'enseignants chercheurs permanents désirant bénéficier d'une promotion professionnelle et qui ont été classifiées, cette semaine dans le cadre des directives et des orientations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique», a indiqué le ministre.

Il a ajouté dans ce même contexte, que «la classification de ce nombre de revues scientifiques, a été effectuée par la Commission nationale de validation des revues scientifiques». Cette décision porte le nombre global des revues, à l'échelle nationale, à 286, ces revues scientifiques «concerneront également des étudiants doctorants, intéressés par la diffusion de leurs articles scientifiques, avant la soutenance de leurs thèses», a précisé le ministre. Il a également mis l'accent sur la nécessité de valoriser l'innovation et les travaux de recherche pour contribuer au développement national. Selon lui, «la nouvelle stratégie repose sur l'ouverture de l'université à son environnement socio-économique à travers l'exploitation des compétences en mesure de contribuer au développement du pays», pour, a- t-il soutenu, « renforcer le lien de l'université avec son environnement». Il sera donc question d'actualiser les lois en vigueur dans le secteur de l'enseignement supérieur conformément aux exigences et besoins de l'économie nationale».

À ce propos, il souligne que «les programmes d'action stratégique seront renforcés par le lancement, dans les jours à venir, des programmes nationaux de recherche, appelant les enseignants et les chercheurs ainsi que les compétences exerçant dans les entreprises économiques publiques et privées, à participer à la mise en oeuvre de ce programme, conformément à une vision basée sur la communication et la satisfaction des exigences du marché et du développement local».

Et de préciser encore que «les compétences seront distinguées à la faveur de leurs contributions qualitatives».

Abordant le sujet relatif aux concours de doctorat qui suscitent des polémiques, Constantine, notamment comme pour l'institut des langues et celui de géologie, qui n'ont pas encore ou refusent de donner leur chance aux postulants. Le ministre a souligné le fait que «la tutelle a organisé plus de 2500 concours dont quatre uniquement ont fait l'objet de préoccupations. Toutes les données scientifiques, administratives et techniques sont en cours d'examen, actuellement, à l'effet de prendre les mesures nécessaires».