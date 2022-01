Des chiffres jamais égalés depuis le début de la crise sanitaire. Selon le DSP de la wilaya de Béjaïa, 197 malades sont hospitalisés au niveau des hôpitaux de la wilaya.

La situation de présentait, hier, ainsi: Au CHU Béjaïa, on dénombre 83 malades atteints du Covid, dont 43 à Khellil Amrane (3 en réanimation), 9 autres à Frantz Fanon et 31 au niveau de la clinique de maternité de Targa Ouzemour. À l'est de la wilaya, 8 cas ont été enregistrés au niveau de l'EPH Kherrata. 46 autres à l'EPH Amizour, l'EPH Sidi-Aïch 24 et 23 autres à l'EPH Akbou: le décompte établi pour les trois derniers mois, place la wilaya de Béjaïa parmi les plus touchées avec 3000 hospitalisations et 450 décès. Devant cette flambée de cas de contamination, les responsables de l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa ont pris une décision préventive en fermant les résidences universitaires. Cette mesure a été appuyée par la suspension du transport universitaire dès demain dimanche. Dans un communiqué rendu public, hier, la direction des oeuvres universitaires de Béjaïa informe l'ensemble des étudiants de la fermeture de ses résidences et de la suspension du service de transport à partir du dimanche 23 janvier 2022, sans préciser la date limite pour la reprise. Toutefois, la direction des oeuvres universitaires de Béjaïa a précisé que «ces décisions ne concernent pas les étudiants en médecine, ceux du paramédical et de la communauté étrangère.

Dans le secteur de l'éducation, les cours ont été suspendus depuis jeudi dernier. À la direction de l'éducation, on dénombre 27 cas de contamination parmi le personnel de service, y compris le premier responsable.

Dehors, les citoyens vaquaient le plus normalement du monde à leurs occupations, faisant fi de toutes les mesures préventives. Exception faite de la gent féminine, les hommes et les jeunes portent rarement leurs bavettes, présente toutefois mais au coude. On s'en sert uniquement, quand elle est exigée, notamment dans les administrations et les banques. Dans les commerces, les marchés et les cafés, la bavette est portée uniquement par les travailleurs et ce, depuis le passage des services de police qui ont appelé tout un chacun à se prémunir en portant les bavettes et en observant la distanciation sociale.