C'est un total de pas moins de 189 camions de types divers, de marque Mercedes-Benz, produits localement,qui ont été livrés, mardi à Alger, au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale (MDN), de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn), ainsi que de neuf entreprises économiques civiles, publiques et privées. Livrés à Rouiba, 1ère Région militaire, ces camions destinés au transport de personnels et de marchandises ont été fabriqués par la Société algérienne de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz «Sappl-MB», relevant du MDN. Opérée sous la supervision directe de la direction des fabrications militaires du MDN, cette nouvelle opération s'inscrit dans la dynamique des précédentes livraisons de véhicules multifonctions, et démontre la capacité de cette société quant à la satisfaction des commandes de ses clients avec des produits de qualité répondant aux normes internationales en plus du respect «rigoureux» des délais de livraison, a-t-on affirmé lors de la cérémonie de livraison. Dans des déclarations à la presse, le directeur général de la société «Algerian motors» services Merceds-Benz (AMS-MB), spécialisée dans la commercialisation et le service après-vente des véhicules de l'industrie militaire de la marque allemande, Hamoud Tazrouti, a précisé que la société oeuvre à l'élargissement et au développement de son réseau de distribution. Ce qui devrait, selon lui, «garantir de meilleurs services en matière de disponibilité des pièces de rechange d'origine et du service après-vente sur une large partie du pays dans le cadre d'une stratégie visant à se rapprocher davantage du client à travers la création d'annexes et d'un réseau de distributeurs agréés». Tazrouti a ainsi révélé que la société réceptionnera prochainement quatre nouvelles annexes implantées à Sétif, Ouargla, Oran et Bechar. Cela en plus des trois sites dédiés aux distributeurs agréés entrés en activité au cours de cette année et localisés à Alger, Oran et Hassi Messaoud, en attendant l'entrée en exploitation d'un autre site sis à Laghouat. De son côté, le représentant de la direction centrale du matériel au MDN, le colonel Mohamed Tarik Chiboub, a indiqué que sa direction a réceptionné au cours de cette opération de livraison, 135 camions multifonctions. Ceci entre, a-t-il précisé, dans le programme d'un «plan stratégique global élaboré par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire visant à bâtir des forces armées modernes et professionnelles équipées de matériel de qualité et de technologies supérieures, afin de renforcer les capacités opérationnelles et logistiques des différentes unités et structures de l'armée.»