Le procureur de la république près le pôle pénal et économique du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a requis, hier soir, une peine de 18 ans de prison ferme contre l'ancien Président-Directeur général (P-DG) de Sonatrach, Abdelmoumen Ould keddour, poursuivi dans une affaire de corruption liée à l'acquisition de la raffinerie d'Augusta.Dans la même affaire, le procureur de la république a requis également une peine de 10 ans de prison ferme contre Nassim Ould Kaddour (fils) avec émission d'un mandat d'arrêt international et cinq ans de prison ferme contre l'épouse de l'accusé principal, Anissa Ouabdessalam.Des peines allant de 7 et 10 ans ont été requises contre nombre d'anciens cadres de Sonatrach, poursuivis dans la même affaire outre la confiscation des avoirs saisis durant l'instruction.Le procès a débuté, huer matin, par l'audition des accusés et des témoins avant de passer aux plaidoiries de la défense.