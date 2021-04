Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a fait état, hier, de 1755 listes de partis politiques et de 2898 listes d'indépendants désirant se porter candidats aux élections législatives du 12 juin prochain. Dans une conférence de presse qu'il a animée au siège de l'Anie Charfi a indiqué que «l'Anie a remis 7655809 formulaires de souscription de signatures individuelles» pour les postulants, a-t-il soutenu. Pour les 58 wilayas, «1739 listes de partis et 2873 listes d'indépendants désirent se porter candidats, avec un total de 4612 listes, tandis que 7635309 formulaires de souscription de signatures individuelles ont été remis», a-t-il fait savoir. Au niveau des circonscriptions électorales à l'étranger, «16 partis et 25 indépendants ont fait part de leur volonté de se porter candidats, avec un total de 41 listes, tandis que 20500 formulaires de souscription de signatures individuelles ont été remis», a-t-il encore détaillé. Le même responsable a fait également état du nombre global d'électeurs, lequel a atteint, à ce jour, 24490457 électeurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le nombre de dossiers de candidatures ayant été retirés s'élève à 1739 dossiers, tandis que 359000 dossiers ont été distribués à 13 partis. Sept partis et 11 indépendants ont remis les formulaires de souscription de signatures individuelles à la délégation de l'Anie à travers 10 wilayas, a indiqué Mohamed Charfi, pour qui ce chiffre «est de bon augure et prouve que l'opération progresse».