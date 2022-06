Plus de 170 familles, ayant occupé les bidonvilles de la ferme agricole, Ben Amara, dans la commune de Bir El Djir, ont regagné, hier, leurs nouvelles habitations situées dans le nouveau pôle d'habitat de Belgaïd rattaché à la même commune, localité située dans la partie Est de la ville d'Oran.

Les bulldozers et engins mobilisés par la municipalité ont démoli les bidonvilles aussitôt le dernier occupant ayant quitté les lieux.

Il s'agit d'un «coup esthétique» opéré par les pouvoirs publics visant le relogement des familles souffrant du problème du logement.

Les familles relogés ont, des années durant, occupé des bidonvilles situés à quelques encablures du nouveau complexe olympique de Belgaïd. Sur un autre registre, la tricherie dans la demande du logement social relève désormais de l'ancienne histoire.

La direction du logement de la wilaya d'Oran vient de mettre en demeure 856 bénéficiaires des habitations rurales. Pour cause, ils n'ont pas encore lancé les travaux de réalisation de leurs logements alors qu'ils ont été subventionnés sur les fonds de l'État.

Parmi ces 856 attributaires, l'on dénombre 466 bénéficiaires ayant obtenu, cette année, des permis de construction.

La direction du logement leur a fixé un délai ne dépassant pas les 6 mois pour relancer la réalisation de leurs propres habitations.

À ceux-là s'ajoutent 150 autres bénéficiaires ayant déposé des dossiers de demande de logements, alors qu'ils n'y ouvrent pas droit et 240 autres classés dans la case des contrevenants.

«Les premières mises en demeure ont été adressées aux bénéficiaires ayant accusé des retards dans le lancement de la première tranche des travaux», a indiqué le directeur du logement d'Oran, Yacine Khoukhi, expliquant que «ces mises en garde les exhorteront à entreprendre les travaux de construction de leurs habitations, d'autant plus qu'ils ont été financièrement soutenus par la caisse de l'État».

Dans un autre registre, les travaux de construction de 2000 logements à des points situés dans le site d'Aïn El Beïda enregistrent un taux d'avancement appréciable.

Les installations liées à l'éclairage public et à l'aménagement des routes seront lancées cette semaine, selon le directeur du logement de la wilaya d'Oran qui explique que «le Comité de wilaya en charge du suivi des projets de logements sur le site a pris en compte toutes les préoccupations soulevées par les entreprises en charge de la réalisation des travaux», précisant que «les essais techniques portant sur la connectivité de ces habitations au réseau d'alimentation en eau potable se poursuivent».