Fuyant les affaires de la guerre en Ukraine, plus de 1727 ressortissants algérien vivant en Ukraine ont passé la frontière pour rejoindre la Pologne, selon le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger qui a fait hier un point de situation. «Le nombre d'Algériens ayant franchi la frontière ukrainienne vers la Pologne a atteint 1727 citoyens le 17 mars 2022», a indiqué hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères précisant toutefois que «ce nombre représente l'ensemble des membres de la communauté inscrits auprès des services consulaires de l'ambassade d'Algérie à Kiev». Le département de Ramtane Lamamra a explique que les autorités algériennes ne ménagent aucun effort et veillent à la sécurité des membres de la communauté algérienne ayant réussi à quitter l'Ukraine. Face à cette situation de guerre, les autorité algériennes ont obtenu de la part de la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Moldavie un accord ferme d'ouvrir leurs frontières aux ressortissants algériens. Ces quatre Républiques frontalières de l'Ukraine sont autant de portes de sortie de l'enfer des bombardements. La seule condition que les Algériens auront à satisfaire consiste en la présentation d'un passeport en cours de validité C'est ainsi qu'une première opération de rapatriement ayant concerné 77 Algériens a été organisée le 3 mars dernier. Evidemment d'autres vols de rapatriement seront programmés dans les prochains jours. Il faut rappeler qu'il y a une victime parmi les ressortissants algériens. Il s'agit de Monaïm Talbi, un étudiant de 25 ans, tué dans la ville de Khakiv par une belle perdue deux jours après le début de la guerre. Le rapatriement de sa dépouille en Algérie n'a pas pu se faire, en raison de «circonstances exceptionnelles» et «difficiles» à Kharkiv, regrette le ministère des AE. «En ce qui concerne le défunt, Mohamed Abdel Monaïm Talbi, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger note que les circonstances exceptionnelles et difficiles actuelles dans la ville de Kharkiv empêchent la possibilité de transporter le corps du défunt vers son pays, et ce sera pris en charge si les conditions appropriées sont disponibles», indique le département de Lamamra.