Le manque de coordination entre les différents intervenants dans les divers travaux ont été à l'origine de pas moins de 17 agressions ayant engendré des perturbations dans la continuité de service pour

400 clients. Le phénomène d'agression d'ouvrages de gaz ne cesse de prendre de l'ampleur à travers différents endroits de la wilaya de Béjaïa. La Sadeg s'en plaint et dénonce les agissements des tiers dans différentes interventions effectuées. «La direction de distribution de Béjaïa a enregistré durant le premier mois de l'année 2022 plus de 17 agressions sur ses réseaux de distribution du gaz naturel. Ces atteintes ont été à l'origine des perturbations liées à la continuité de service pour plus de 400 clients durant le même mois», indique un communiqué de la société rendu public, hier, soulignant que «ce phénomène influe non seulement sur la qualité et la continuité de service, mais représente également un danger majeur sur la sécurité des citoyens», car estime encore la chargée de communication, Mme Laïdi «l'agression et l'atteinte aux conduites de gaz peuvent mener à des risques d'incendies et d'explosions suite aux fuites de gaz». Ce phénomène récurrent a engendré durant l'année 2021, plus de

200 agressions sur les réseaux de gaz qui ont à leur tour provoqué des perturbations relatives à la continuité de services pour plus de 3000 clients. Il va sans dire que des pertes financières colossales liées à la réparation desdits ouvrages en sus de la fragilisation davantage des réseaux, ont été enregistrées. «Nous tenons également à rappeler que notre société déploie des efforts considérables à travers la concrétisation de ses investissements liés principalement à l'amélioration de la qualité et continuité de service», note encore la direction de la Sadeg, qui ne manque pas de lancer un appel à tous les intervenants à proximité des réseaux, de solliciter ses services pour une meilleure coordination sur le terrain, afin d'éviter de perturber l'alimentation des clients. Ces agressions ne touchent pas seulement le réseau d'alimentation en gaz de ville, mais également le réseau électrique. Afin de prévenir les perturbations qui peuvent survenir sur ces réseaux, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa «a effectué plus de 1500 opérations d'entretien durant l'année en 2021 et ce, dans le but de mettre à la disposition de ses clients une meilleure qualité et continuité de service», indiquait la Sadeg dans un précédent communiqué. Elle a investi plus de 10 milliards de centimes, en 2021, afin d'améliorer la qualité de la desserte énergétique à travers la wilaya.«En dépit de tous les efforts consentis par notre société, afin d'améliorer la qualité et continuité de service, cela demeurera insuffisant si nos clients (privés ou étatiques) continuent à effectuer des travaux sans notre assistance», déplorait la SDE, qui met en exergue la nécessité d'une coordination entre les différents intervenants. Ces interventions anarchiques mettent à mal le réseau et détériorent la qualité de services. «Plus de 35 atteintes ont été enregistrées sur nos réseaux de moyenne tension en 2021, sans compter les nombreuses agressions ayant touché de réseau de la basse tension», indiquait Ghanima Laïdi.