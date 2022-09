En attendant l'achèvement de la station de dessalement de l'eau de mer deToudja, qui permettra à coup sûr une alimentation plus adéquate des foyers en eau potable, Béjaïa s'en est bien sortie cet été, même si le risque de pénurie demeure encore sachant que la barrage de Tichy Haff n'a jamais atteint un niveau aussi bas. Afin d'assurer une alimentation appréciable en eau potable au profit des citoyens de la wilaya de Béjaï et également à l'ensemble des six millions d'estivants ayant choisi d'y séjourner, le plan tracé par l'ADE s'est avéré efficace,en particulier dans les communes qui relèvent de sa gestion. Et ce en dépit de la diminution de production et la baisse conséquente du niveau des réserves d'eau au niveau du barrage Tichy Haff qui alimente 25 communes de la wilaya. Pour faire face à cette situation risquée, l'Algérienne des Eaux de Béjaïa a consenti des efforts considérables axés sur la rentabilité du système d'AEP en réparant 9000 fuites sur les réseaux de production et de distribution y compris les branchements,opération effectuée par 21 équipes d'intervention mobilisées à cet effet. «Une moyenne de 45 fuites par jour en plus de 20 campagnes de réparations de fuites réalisées durant les week-ends», indique-t-elle dans un communiqué. Au total «un volume 10000 m3/ jour a été récupéré et renforcé par un volume de 55000 m3/ jour par la remise en service de 17 forages ainsi que la mise en service de 11 nouveaux forages à travers les différentes communes gérées par l'ADE Béjaia,a précisé celle-ci. Il s'agit d'un total de 65000m3/jour mobilisés en compensation de la réduction de production de 75000 m3/jour à partir du barrage Tichi Haff, produisant actuellement 55000 m3/j en plus de 95000 m3/j provenant des eaux souterraines et 2000 m3/j, portant la production totale à 152000 m3/j. Sur un autre plan, l'ADE n'a enregistré aucun incident majeur sur les installations hydrauliques et électriques. Certaines localités de la wilaya gérées par l'ADE ont enregistré une grande évolution en matière de dotation en eau potable. Les autres communes ont enregistré en grande partie une stabilité dans la distribution. «Les autres communes enregistreront une amélioration dans la distribution lors de la mise en service des forages en voie d'achèvement par la DRE et l'ANBT au nombre de quatre pour la commune d'Ouzallaguene et prévu à Amalou», rassure l'ADE dans le même communiqué. Il en sera de même pour l'ensemble des localités à la faveur de l'achèvement de la station de dessalement de 300000m3 /j en cours de réalisation à Toudja. Par ailleurs, treize camions citernes, qui, pareillement à leur participation à l' extinction des feux de forets, sont toujours mobilisés pour l'alimentation des populations au sein des points noirs à l'instar du village Amtik n'tafath, alimenté à partir de la source Toudja. Au chapitre qualité de l'eau, l'ADE procède au nettoyage et désinfection de l'ensemble des points de stockage et de distribution de l'eau potable; bâches et réservoirs au nombre de 336 répartis sur le territoire des 17communes gérées à raison de deux campagnes par an, avec l'assurance de produits chimiques de traitement pour garantir la production de l'eau en quantité et en qualité. À ce titre, 310 analyses sur les eaux produites s'effectuent quotidiennement portant le nombre de tests réalisés à ce jour à 74197. D'où, l'absence de maladie à transmission hydrique durant ces dernières années.

L'ADE de Béjaïa a procédé à la mise à la disposition de l'ensemble des citoyens de la wilaya d'un numéro vert 1593 joignable gratuitement afin de soumettre leurs doléances et pour la déclaration des fuites ou branchements illicites sur le réseau. À coté de ce centre d'appel téléphonique, la page Facebook de l'unité «ADE-Unité-de-Béjaia-Cellule-Communication» compte plus de 13 209 abonnés et tous les moyens de communication sont exploités pour recenser et répondre aux doléances et requêtes des citoyens. En matière de créances, l'unité détient un portefeuille d'un montant global de 165 milliards de centimes auprès de ses abonnés. Les ménages représentent 47% du total soit 78 milliards de centimes. Quant aux administrations et collectivités locales la facture représente 45% du total soit 74 milliards de centimes.

Celles détenues sur les Services et industrie représentent 7% du total soit 12 milliards de centimes, et enfin, près de 1 milliard de centimes de créances travaux et prestations (1%).Des facilités ont été présentées aux abonnés pour leurs éviter les déplacements en leurs offrant la possibilité de paiement de leurs factures dans les 147 agences postales implantées à travers la wilaya de Béjaïa. Et pour permettre un meilleur recouvrement, qui participera à l'amélioration de la prestation du service public de l'eau et des conditions de vie. l'ADE a mis en place un paiement par internet disponible sur le site www.ade.dz en utilisant la carte bancaire.