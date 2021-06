16391 candidats dont 9 216 filles (5 361 candidats libres) sont concernés par cet examen. Ils seront répartis sur 60 centres d'examen et encadrés par 5162 surveillants. Ces candidats, scolarisés et libres, sont attendus à cet examen décisif à plus d'un titre. En dehors de son importance pour l'avenir de ces milliers d'élèves et futurs bacheliers, la réussite de ce rendez-vous scolaire national, du point de vue organisation, déterminera les capacités de la direction de l'éducation à aller vers d'autres étapes, notamment l'organisation de la rentrée scolaire et universitaire. Bref, pour la réussite du baccalauréat de cette année, qui intervient dans un contexte de pandémie mondiale, la direction de l'éducation de la wilaya de Béjaïa informe que les candidats aux besoins spécifiques, au nombre de 10, seront pris en charge dans les centres d'examen où ils bénéficieront de l'assistance nécessaire en application de la réglementation en vigueur. Quant à la restauration des élèves ainsi que l'encadrement et les différents services (sécurité, Protection civile et santé), ils sont assurés dans les centres d'examen. À noter que l'hébergement ainsi que le transport des observateurs sont assurés par la direction de l'éducation. Par ailleurs, si les chefs de daïra sont au-devant de l'organisation, les présidents des APC garantissent toute la logistique (transport des élèves, eau...) afin de réunir les meilleures conditions possibles pour cet examen du bac. Pour veiller à la crédibilité de cet examen, les fraudeurs, ceux qui auront tenté de tricher ainsi que leurs complices se verront poursuivis en justice. Ceci s'ajoute aux sanctions administratives habituellement prises dans de pareils cas. Les responsables de l'éducation, qui insistent beaucoup sur ce point, interdisent aux élèves de ramener des feuilles, cartables, cahiers, livres mais aussi téléphones portables, appareils Bluetooth, tablettes et calculatrices programmées. Question sécurisation de l'examen de manière générale, la sûreté de wilaya a mobilisé des centaines de policiers à travers tout le territoire de la circonscription, notamment aux alentours des centres d'examen.