Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale a fait foi de son dernier bilan allant du 2 au 8 juin qui entre dans le cadre des «nobles missions» de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menaces. Des détachements et des unités de l'Armée nationale populaire ont mené plusieurs opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos Forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Ainsi, dans le contexte du crime organisé, des détachements de l'ANP et de la Gendarmerie nationale, agissant côte à côte, «ont arrêté à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 163 individus et saisi un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil de chasse, une quantité de munitions, 23 véhicules, 217 groupes électrogènes, 148 marteaux-piqueurs, huit détecteurs de métaux, 1 905 sacs de mélange d'or brut et de pierres, des explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite ainsi que 20 quintaux de copeaux de cuivre». Par ailleurs, et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, le MDN souligne que «des détachements de l'ANP et les services de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont arrêté, au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires, 16 narcotrafiquants et saisi neuf quintaux et neuf kilogrammes de kif traité que les bandes criminelles ont tenté d'introduire, à travers la frontière avec le Maroc.