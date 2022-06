Hier, vers 4h 50 minutes du matin, un incendie s’est déclaré dans un parc d’autobus de l’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa), situé à Haouch Rouiba. Un dégât de trop pour l’entreprise publique, car les flammes qui se sont propagées rapidement, ont ravagé 16 bus.

Fort heureusement, aucune perte humaine n’est à déplorer, comme affirmé ,hier, par le chargé de communication à la direction de wilaya de la Protection civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. Le feu a été circonscrit par les éléments de la Protection civile qui se sont dépêchés aussitôt sur les lieux. Pour venir à bout du gigantesque incendie, ce corps constitué a déployé d’importants moyens matériels et humains. « Nous avons dépêché sept engins d’incendie et de secours ainsi que deux ambulances », affirme notre source. Une véritable course contre la montre était en effet engagée par une vingtaine de pompiers. Il aura fallu, selon le même responsable, plus d’une heure pour maîtriser le feu avant son extinction. L’intervention des agents de la Protection civile a permis de sauver 54 bus.

Que s’est-il réellement passé? S’agit-il d’un acte criminel ou d’un simple incident technique? Pour trancher cette affaire, il va falloir attendre les résultats de l’enquête, aussitôt diligentée par les services de sécurité. Les enquêteurs n’écartent aucune piste. En attendant les résultats de l’enquête en cours pour déterminer les causes de cet incendie, l’origine demeure encore inconnue.

L’Etusa revient au-devant de la scène à travers cet incendie qui n’est pas le premier du genre. Deux bus de l’Etusa avaient été entièrement détruits par le feu fin juillet 2020, dans un garage de l’Entreprise sis à la rue de Tripoli, à Hussein Dey.