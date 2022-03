Les éléments de la sûreté de wilaya poursuivent leurs opérations contre les parkings sauvages. Pas moins de 16 faux gardiens de parkings ont été arrêtés au courant de ces dernières 24 heures. Les arrestations ont eu lieu en deux étapes, précise un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya. En effet, la première opération a plutôt ciblé les alentours des centres commerciaux ou généralement, ils sont très fréquentés par les clients qui arrivent par dizaines constituant un bon gain pour ces gardiens de parkings comme à Ritadj Mall, Lalla Baya, Sans Visa et La Coupole. Les éléments de la police, lors de leurs interventions au niveau de ces centres ont arrêté 12 personnes. La seconde opération qui a eu lieu au niveau de l’UV 2 s’est soldée par l’arrestation de quatre autres. Dans son communiqué la sûreté de wilaya insiste sur le fait de combattre ce fléau et invite les citoyens à ne pas hésiter à utiliser le numéro vert pour dénoncer tout abus. Les mis en cause devront répondre de leurs actes devant la justice. À noter que dans le même contexte, d’autres faux gardiens de parkings ont été condamnés. Fini ainsi l’exploitation des espaces et des voies publiques à titre de parkings pour véhicules, sans autorisation. Cette activité a été interdite et expose les exploitants à des peines d’emprisonnement, pouvant aller de six mois à deux ans de prison, comme le stipule l’article 3 de la nouvelle loi

n°21-14, modifiant et complétant l’ordonnance n°66-156 du mois de juin 1966, « Est puni d’un emprisonnement de (6) mois à (2) ans et d’une amende de 25000 DA à 200000 DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque exploite, à titre onéreux et sans autorisation de l’autorité administrative compétente, une voie publique ou une partie de la voie publique, ou un espace public ou privé, à titre de parking pour véhicules ». Cette nouvelle loi est donc suivie d’une application au grand soulagement des citoyens, notamment du le fait que refuser de payer finit par un drame. Les parkingueurs sont désormais avertis de ce qu’ils peuvent risquer.