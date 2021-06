L'ANP a enregistré un important bilan entre les 16 et 22 juin de l'année en cours dans le cadre de leurs nobles missions de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menaces. En effet, des détachements des unités de l'Armée nationale populaire ont mené, durant cette période de multiples opérations qui «témoignent de l'engagement infaillible de nos Forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays», souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale transmis, hier, à notre rédaction. Ainsi concernant la lutte contre le terrorisme, « des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont appréhendé huit éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis que quatre casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites à Skikda».

Par ailleurs «dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes Régions militaires, 30 narcotrafiquants et saisi 12 quintaux et 91 kilogrammes de kif traité que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. Un pays qui demeure un receleur visant à répandre ce poison dans le monde notamment l'Algérie.