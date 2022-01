La production agricole en abondance. Il s'agit essentiellement de l'olive de table et des agrumes dont la récolte a battu des records cette année. C'est ce qu'a affirmé le chef de service «production et appui technique» par intérim, Messabih Mohamed Amine, des services agricoles d'Oran, soulignant que la production oléicole a atteint plus de 154000 quintaux durant la saison agricole en cours, contre 137000 quintaux l'année précédente et ce, grâce au soutien de l'Etat dans le domaine des techniques d'irrigation. La production a ainsi connu une hausse sensible comparativement à l'exercice écoulé marqué par une production oléicole de l'ordre de 137000 quintaux sur une superficie réservée à la filière «olive» de 8540 hectares.

La même source a précisé que «la superficie consacrée cette année à cette culture a atteint 8580 ha», avant d'ajouter que «cette augmentation a été réalisée grâce à la disponibilité de l'eau et l'appui technique en matière d'irrigation, à savoir le système «goutte à goutte», devenu le moyen le plus utilisé par les producteurs d'olive dans la plaine de Mléta, localité d'Oued Tlélat», soulignant que «la filière oléicole connaît un développement d'année en année et est répandue à travers l'ensemble des vergers de la wilaya dont la majorité se trouve à Misserghine, Boutlélis, Gdyel et la plaine de Mléta». Les responsables des services agricoles prévoient la production, cette année, de plus de 135 quintaux d'olive de table et plus de 19000 quintaux d'olive destinés à la transformation aboutissant à l'équivalent de quelques 3.000 hectolitres d'huile d'olive», indiquant que «toute la quantité destinée à l'extraction d'huile d'olive a été triturée durant la saison en cours pour satisfaire les besoins du marché».