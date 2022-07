Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a annoncé «la prise en charge graduelle des demandeurs de logement dans la wilaya» et qu'«ils seront relogés progressivement». Il a ajouté que «les listes des bénéficiaires sont en préparation un peu partout dans les communes». Le même responsable a révélé «un quota de 15000 logements prêts à être distribués prochainement». Le wali a souligné que «les discussions tenues avec le ministre de l'Habitat portent sur l'acquisition d'autres quotas pour pouvoir répondre à la demande se faisant forte». Affirmant «connaître tous les besoins de la wilaya en matière de logement et tous les quartiers dont il doit s'occuper» le chef de l'exécutif a, néanmoins, relevé que «la période actuelle nous oblige à prêter attention à l'image du pays» et que « les attaques via les réseaux sociaux ne servent nullement les intérêts de la ville d'Oran». Soulignant connaître «la situation des résidents de Ras Al Aïn, Cumo, et des occupants des habitations de fortune près de la voie ferrée», Saïd Sayoud a précisé «nous sommes recrutés pour servir les habitants de la ville et ne ménageons aucun effort pour y parvenir. Tous les besoins seront assurés dans le temps. Nous demandons seulement une certaine patience». En ce qui concerne les quotas, il a déclaré que «les comités de daïras travaillaient sur les listes et qu'ils seront rendus publics dans quelques semaines». En début du mois en cours, la wilaya d'Oran a lancé la plus grande opération de distribution. Il s'agit de la remise des clés de 6183 habitations tous types confondus. L'opération, supervisée par Saïd Sayoud, s'est déroulée au niveau de la mosquée Ben Badis en présence des bénéficiaires. À l'occasion, 4958 logements sociaux ont été distribués, dont 2000 logements à Aïn El Beïda et le reste au niveau des municipalités d'Oran, Hassi Ben Aqaba, Oued Tlélat, Sidi Ben Yebka, Mahdia. À cela s'ajoute la distribution de 1050 habitations de type Aadl au pôle urbain Ahmed Zabana, 122 logements promotionnels dont 75 habitations dans la commune de Gdyel, 47 autres à Belgaïd, 53 logements ruraux dans les municipalités de Marsa el-Hadjadj et El Braya. Aussi, les propriétaires sont appelés à lancer les procédures finales leur permettant l'acquisition. Il s'agit de se rapprocher des bureaux de distribution pour s'acquitter des frais de paiement leur permettant de bénéficier définitivement de leurs habitations.