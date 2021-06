La wilaya d'Oran vient de bénéficier d'un quota de 15000 doses de vaccins, en plus des 1000 doses réservées à cette campagne», a indiqué le responsable de la communication prés la direction de la santé, le docteur Boukhari, expliquant que «jusqu'ici, pas moins de 30.200 personnes ont été vaccinées». La même source ajoute que «1000 doses de vaccins Astra Zeneca devront être administrées aux citoyens», la vaste campagne a été lancée, dimanche, à partir de la très célèbre place de la Tahtaha, à Mdina Djdida. «Une sorte de vaccin drôme, sous forme d'une tente, a été mis en place», a-t-on expliqué, ajoutant que «l'accès est libre et sans aucune prise de rendez-vous». Une seule condition est à remplir, il s'agit du critère lié à «l'âge», a-t-on souligné. En d'autres termes, la priorité est accordée aux personnes âgées. Revenant sur la situation épidémiologique au niveau de la wilaya d'Oran, le même responsable relève «une augmentation relative du nombre de cas de contamination enregistrés dans les trois derniers jours». «En tout, 94 nouveaux cas dont 36 atteints du variant virus britannique, 14 cas en réanimation et un seul cas de décès, ont été enregistrés», a-t-on souligné. Force est de constater que le relâchement est total, au grand dam des populations s'inquiétant d'une contamination ambiante. Le confinement et les mesures sanitaires ne sont aucunement respectés. Va-t-on droit dans le mur? Rien n'indique le contraire tant que plusieurs indices révèlent une telle finalité fatale qui aurait sans aucun doute des conséquences irrémédiables. Des centaines d'hommes, de femmes, des jeunes, des moins jeunes et même des enfants continueraient à sortir dans la rue sans juger utile de prendre en compte les moyens de protection.

Droit au but, ils se rendent à leurs lieux habituels, le marché, où ils espèrent réaliser «une bonne affaire en sillonnant la longue ruelle crasseuse et exiguë de ces lieux très commerçants» comme le marché de la Bastille, El Hamri, Gambetta, Mdina Djdida.