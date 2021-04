C'est devenu comme une tradition perpétuée dans la wilaya d'Oran et ses alentours, les agressions, vols, accidents de circulation et autres survenus dans les chantiers prennent une ascension fulgurante à l'occasion de chaque mois de Ramadhan. Cette année, le bilan est très lourd si l'on se réfère aux chiffres effrayants fournis par les services médico-chirurgicaux du Centre hospitalo-universitaire d'Oran. En effet, près de 150 cas d'agressions perpétrées, dont plusieurs, à l'arme blanche, ont été enregistrés en ce mois du Ramadhan. La criminalité qui gagne de terrain, laisse croire que le répit est loin d'être instauré de sitôt. La majeure partie des victimes est âgée de 20 et 45 ans. Elles ont fait l'objet d'agressions à l'aide d'objets contendants.

Rixes et altercations ainsi que l'utilisation des armes blanches constituent le seul moyen de communication entre ces jeûneurs se déchaînant pour la moindre raison. Ainsi, la victime suturée par les urgentistes, une autre prend le relais pour être prise en charge à son tour. Les ser- vices des urgences médico-chirurgicales sont, selon les mêmes sources, submergés de monde venant se faire soigner après avoir été victime d'une agression. Les agresseurs doublent de férocité en utilisant tous les moyens. En s'en prenant à leurs victimes, notamment les noctambules, ils leur assènent plusieurs coups de couteau au niveau de plusieurs parties pour les délester de leurs portables et du peu de dinars dont ils disposent. La situation est grave, alors que le pire n'est pas à écarter dans les prochains jours. À l'instar du reste du pays, plusieurs localités de la wilaya d'Oran ont été le théâtre de plusieurs accidents de la circulation aux différents préjudices. Les bilans donnent froid dans le dos étant donné que la Protection civile a recensé une trentaine d'accidents provoquant plusieurs blessés. Un peu partout dans le pays, 11 personnes sont décédées et 738 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers le territoire national depuis le début du mois de Ramadhan, soit en 6 jours, indiqué hier un bilan de la la direction générale de la Protection civile (Dgpc).