L'Armée nationale populaire a mené durant la période allant du 14 au20 avril, plusieurs opérations qui entrent dans le cadre visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire national. Ces résultats dénotent du haut professionnalisme et de l'engagement indéfectible de nos Forces armées aussi bien l'ANP que la Gendarmerie nationale à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de menaces sécuritaires et fléaux annexes. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le MDN souligne dans ce contexte « qu'un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, à Aïn Defla, 15 bombes de confection artisanale, tandis que quatre éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés à Aïn Defla et Jijel. C'est avec la même dynamique que les éléments de l'ANP et la Gendarmerie nationale ont mené des opérations multiples contre le trafic de drogue à travers les différentes Régions militaires. «29 narcotrafiquants ont été arrêtés avec la saisie d'immenses quantités de kif traité s'élevant à 15 quintaux et 60 kilogrammes, que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc», indique le communiqué du MDN. Lors de ces mêmes investigations «35 420 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres Régions militaires», ajoute la même source.