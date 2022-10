Le 31e Sommet de la Ligue des États arabes, prévu mardi et mercredi à Alger, sera marqué par une haute représentativité et des résultats escomptés. Le niveau de représentation des pays arabes au Sommet d'Alger se précise. Ils seront une quinzaine, entre présidents de la République, Rois et Émirs, à y prendre part. Le Sommet d'Alger verra la participation de 15 dirigeants arabes, dont des Rois, des Présidents et des Princes, a déclaré, dans une interview accordée au journal égyptien Al-Masry Al-Youm, le secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Hossam Zaki. Ce qui est considérable. Rares sont les sommets où tous les dirigeants des pays arabes se sont retrouvés sous le même toit. La réponse positive de ces leaders arabes, et à ce niveau de représentativité, constitue un pas important vers la réussite du Sommet arabe que plusieurs lobbies ont tenté, vainement, de torpiller. Un couronnement à la démarche entreprise par le président Tebboune qui s'est attelé à faire de ce Sommet, un rendez-vous rassembleur pour une action commune. Hormis l'Algérie, pays hôte, et la Syrie, qui a choisi de renoncer à son retour au sein de la Ligue arabe à l'occasion du Sommet d'Alger, pour ne pas aggraver les fractures, les lettres d'invitations ont été adressées à une vingtaine de pays membres de la Ligue des États arabe. La participation au plus haut niveau a toujours été un enjeu important pour tous les Sommets arabes. D'autant que le Sommet d'Alger, qui se tient après une éclipse de plusieurs années, intervient dans un contexte particulier tant sur le plan international que sur celui des relations interarabes. Aussi, réunir autant de Rois, de Présidents et de Princes, sous un même toit, après plusieurs années de profondes divisions sur de nombreux dossiers, est une prouesse à saluer, en dépit de l'absence de certains «poids lourds». Une absence qui ne devrait pas impacter les résolutions finales du fait que le Sommet est axé beaucoup plus sur le bilatéral que le multilatéral.

Concernant le programme du Sommet, les journées de lundi et mardi matin sont réservées à l'arrivée et l'accueil des chefs d'État arabes. Tandis que l'ouverture du Sommet des chefs d'État est prévue pour mardi avec le discours du président tunisien, Kaïs Saïed, en sa qualité de président du 30e Sommet, avant de passer le flambeau au président Tebboune, auquel reviendra l'honneur de prononcer le discours d'ouverture. Il sera suivi par le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, et du secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Les travaux seront sanctionnés, mercredi, par la «Déclaration d'Alger» avant que le président Tebboune ne prononce l'allocution de clôture.

Concernant les dossiers présentés au Sommet, le secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Hossam Zaki, a déclaré que plusieurs points seront à l'ordre du jour. Au plan politique, outre la cause palestinienne, il sera question de la crise libyenne, du Yémen et de la réforme de la Ligue arabe. Sur ce dernier dossier, «la délégation algérienne présentera au niveau du Sommet, un dossier complet sur la réforme de la Ligue, permettant de relancer l'organisation qui doit lui permettre de s'acquitter de façon optimale de ses missions, l'objectif étant d'améliorer les performances de cette organisation, et d'explorer les meilleurs moyens de promouvoir l'action arabe commune dans les différents domaines» a révélé l'ambassadeur d'Algérie en Égypte et son délégué permanent auprès à la Ligue arabe, Abdelhamid Chebira.

La réunion abordera également la stratégie arabe de sécurité alimentaire, qui est censée être adoptée, ainsi que la lutte contre le terrorisme, en plus des 24 clauses adoptées par le Conseil économique et social arabe. Signalons que Ramtane Lamamra et Ahmed Aboul Gheit animeront une conférence de presse à la fin du Sommet.