Ils sont 15 109 élèves à passer l'épreuve du Brevet de l'enseignement moyen dans la wilaya de Tizi-Ouzou. L'examen, qui débute aujourd'hui, à 8h, s'étalera jusqu'à jeudi prochain, selon la direction de l'éducation, qui souligne que 57 centres d'examen seront ouverts à cette occasion. Au chapitre de l'encadrement, ce seront quelque 3 943 encadreurs qui sont mobilisés, afin d'assurer le bon déroulement de l'examen, qui intervient dans des conditions sanitaires marquées par l'émergence de la pandémie de Covid-19.

En effet, dans ce climat, l'examen sera abordé avec toutes les mesures sanitaires nécessaires, par les candidats, les parents et tout le personnel, qui veilleront au bon déroulement de l'épreuve. La wilaya de Tizi Ouzou, comme l'année dernière, a mis à la disposition de l'encadrement tous les moyens nécessaires au respect strict du protocole sanitaire. Un protocole qui ne diffère en rien de celui mis en branle l'an dernier. Les gestes barrières comme l'application des gels hydro-alcooliques, les masques de protection ainsi que la distanciation sociale, sont à observer avec la plus grande rigueur. Comme l'an dernier, la direction de l'éducation, en collaboration avec les services de la wilaya, a mis au point un protocole destiné à faire passer l'examen dans de très bonnes conditions, malgré la pandémie. Le personnel d'encadrement et les candidats devront observer des mesures intransigeantes dès l'entrée aux établissements concernés. Un passage spécial pour les encadreurs et un autre pour les candidats où les premiers nommés sont munis d'un détecteur de métaux. Les affaires personnelles, comme les appareils téléphoniques et les clés, devront être laissés dans un sachet spécialement réservé à chaque personne. Ainsi, après une année scolaire également marquée par les conséquences des mesures prises pour stopper la pandémie, les élèves auront à passer un examen où les questions seront, de l'avis des parents, adaptées au rythme de l'année scolaire, celle-ci ayant été marquée par des horaires réduits au maximum. La réduction des horaires est également accompagnée d'une réduction du programme avec d'énormes difficultés d'aller au bout par les enseignants. À rappeler d'ailleurs que les enseignants ont, a maintes fois signalé la difficulté de terminer les programmes dans les délais, pour permettre aux élèves de préparer leurs examens respectifs. En effet, durant l'année scolaire, les écoles ont été à maintes reprises paralysées par des débrayages qui ont duré parfois plusieurs semaines, ce qui a empêché d'ailleurs d'aller jusqu'au bout des programmes, par des enseignants qui signalaient justement la difficulté. Aussi, aujourd'hui, les élèves se rendent dans les classes d'examen avec un goût d'inachevé mais avec de grands espoirs de décrocher le sésame, pour entrer au lycée.

Enfin, il est à noter que les parents sont inquiets non pas uniquement à cause des conditions sanitaires mais surtout en raison des turbulences, dans lesquelles leurs enfants ont passé l'année scolaire. Pour beaucoup d'entre eux, ces conditions pourraient avoir un impact sur les élèves.